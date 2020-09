Jovem Talento CIEE oferece capacitação a alunos dos ensinos médio e técnico

Marcando os 116 anos de fundação de Cruzeiro do Sul, a terra natal do governador Gladson Cameli, o Estado entregou para o município 21 ônibus escolares e a Avenida Cultural, que conta com o Ginásio Poliesportivo Alailton Negreiros, o Centro Cordélia Lima e o Teatro dos Nauas Alberto Loro revitalizados.

O gestor proibiu que haja, nos três espaços, atividades que não sejam as específicas para cada local. “Esses locais estavam com ar de abandono e eu não posso falar em construir sem recuperar o que já estava pronto. O Estádio Arena da Floresta também entra nesta lista de revitalização”.

Ao lado do vice Major Rocha, senador Sérgio Petecão, deputado federal Alan Rick, estaduais Nicolau Junior e Luís Gonzaga, Cameli agradeceu pelo empenho das bancadas federal e estadual na destinação de recursos para o Acre, que possibilitam obras: “Precisamos fazer obras para gerar emprego e renda, aquecer o comércio em Cruzeiro do Sul e em todo estado. Por isso preciso muito das nossas bancadas e sou agradecido a todos os 3 senadores, os 8 federais e nossa Assembleia”.

Ele aproveitou a presença da procuradora-geral do Ministério Público, Kátia Rejane, para destacar também a parceria com o MP. “Tudo que fazemos é com recursos públicos e contamos com essa instituição que nos ajuda a acertar”.

Para o final do ano e Natal, o objetivo do governador é, em parceria com a prefeitura do município, melhorar a qualidade das ruas, bem como a iluminação pública das vias. “Este foi um ano muito difícil e agora no final do ano quero Cruzeiro do Sul bem iluminada é bonita para o Natal”.

OCA e Rodovias Estaduais

Quanto à OCA de Cruzeiro do Sul, a inauguração ainda não tem dada, mas deverá ser em breve segundo o governador. A duplicação da AC-405 até Mâncio Lima receberá o nome de João Tota, ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e ex- deputado federal. Os recursos para a reforma de todas as rodovias estaduais estão garantidos, afirmou Gladson: são R$ 45 milhões. “O que foi prometido vai ser cumprido e o que pra ser feito , será feito . Estamos chamando concursados , comprando mais viaturas policiais”, contou Cameli revelando ter ainda cerca de R$ 100 milhões para investimentos este ano em todo o Acre, principalmente na área de saúde. “Vamos implantar aqui o trabalho de quimioterapia, a compra de ressonância, tomógrafo, para que as pessoas não saiam mais daqui para ter que fazer tratamento fora do estado. E não apenas na regional do Juruá, mas do Alto e Baixo Acre”.

Prefeitura asfaltando ruas

Na fala do prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues, na inauguração dos equipamentos culturais e esportivos, ele agradeceu a parceria estabelecida com o governo do Estado, que vai disponibilizar a ampliação da pavimentação de ruas da cidade. “A marca da gestão dele é a presença constante na execução dos trabalhos. Estamos trabalhando de dia, a noite e finais de semana para avançar com os serviços. Estamos dentro das ruas e bairros, então só me resta parabenizar os cruzeirenses pelo aniversário da cidade”, conta o prefeito.