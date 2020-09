Hospital do Juruá passará a realizar quimioterapia em Cruzeiro do Sul, garante Gladson

No dia do aniversário de 116 anos do município de Sena Madureira, comemorado no dia 25 de setembro, quem recebeu o presente foram os moradores. A prefeitura entregou a maior ponte estaqueada da cidade na comunidade do Ramal do Cassirian. A obra irá beneficiar o tráfego de todas as comunidades ribeirinhas do Rio Purus. Além disso, foram atendidas as reivindicações dos moradores na construção da nova ponte em tempo recorde: 2 meses e 20 dias.

“É um momento de confraternização essa entrega. No aniversário da cidade, o sentimento é de gratidão a Deus e a gestão municipal, que tem compromisso com o povo e a população. Só quem ganha é a população de Sena Madureira”, disse a deputada federal Meire Serafim (MDB).

A construção da ponte se deu em parceria com a comunidade do quilômetro 17. “Não medimos esforços para que essa ponte fosse concluída com sucesso. Fizemos um desempenho muito bom, com muito esforço e trabalho. Essa é a maior ponte estaqueada do Purus, com 41 metros de comprimento”, enfatizou o secretário de Obras do município, Edson Cameli.

A nova estrutura foi construída com 80 centímetros a mais de altura, atendendo a um pedido dos moradores que temiam risco de alagação na ponte. “Essa foi uma obra com conjugação de esforços entre a comunidade e prefeitura. Essa gestão tem compromisso com o propósito que foi eleita, de gerar bem estar na população”, ressaltou o secretário de Orçamento e Finanças, Getúlião Saraiva.

De acordo com Getúlião, a maior ponte estaqueada do município foi totalmente construída com recurso próprio da prefeitura, sem qualquer participação do governo. “Tudo com os esforços da gestão pública municipal de Sena Madureira. Contamos com o apoio da comunidade, de empresários e da deputada Meire”.

O coordenador dos trabalhos na ponte, que integra a equipe de Planejamento da prefeitura, informou que “a ponte vai beneficiar toda a comunidade ribeirinha à beira do Purus. A comunidade foi fundamental para que ela pudesse ser entregue”, finalizou Antônio Andrade, o “Real”.

Além desta ponte no Ramal do Cassirian, a prefeitura ainda irá entregar mais três pontes, que serão feitas: no km 40, no ramal do São José e a restauração da ponte localizada na comunidade do ‘Pinduca’.