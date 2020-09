Gladson conversa com Petecão, elogia Marcio e vai se encontrar com Bolsonaro

O governador Gladson Cameli (afastado do PROGRESSISTAS) vai se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro na próxima semana. Na pauta, a liberação de recursos para o Acre e a confirmação de que para onde Jair Bolsonaro for politicamente, Gladson e seu grupo vão também. A informação foi dada à COLUNA por telefone pelo próprio governador, que se encontra em Cruzeiro do Sul. Durante e conversa, Cameli disse que conversou muito com o senador Sérgio Petecão (PSD), adversário político na capital, mas que está tudo bem. “Passamos o dia juntos”, revelou. Sobre o MDB, que o deseja no partido depois das eleições, afirmou que vai sim procurar o senador Flaviano Melo para melhorar a relação do partido com o governo. Gladson destacou, ainda, o trabalho do senador Márcio Bittar em favor do Acre. “O Márcio é muito inteligente, um grande amigo, está nos ajudando muito, inclusive politicamente”, assegurou.

Um entrando, outro saindo…

O ex-prefeito de CZS, Vagner Sales, ainda magoado com o governador Gladson Cameli (afastado do PROGRESSISTA) pelo apoio declarado a candidatura do prefeito Zequinha (PROGRESSISTA), comentou com um amigo que, “é o Gladson entrando no MDB e eu saindo”. Porém, para quem conhece os caminhos tortuosos da política não é de duvidar que os dois estarão juntos no mesmo palanque em 2022. Quem entrar numa briga dessas pode sair sapecado.

Agora vai…

Minoru Kinpara, Tião Bocalom, Socorro Neri, Roberto Duarte, Daniel Zen, Jarbas Soster e Jamyl Asfury entraram em campo com suas campanhas eleitorais. Pelo acesso que tive as três pesquisas nas últimas 22 horas para consumo interno todos eles estão na frente. Difícil mesmo é saber quem vai ficar atrás. A questão é que só entra dois para a próxima fase.

. De acordo com o assessor político do governo, ex-deputado Moisés Diniz, nem Ney Amorim, muito menos Márcio Oliveira vão coordenar a campanha eleitoral da prefeita Socorro Neri.

. Eles fazem parte da equipe, a coordenadora é ela.

. A deputada Mara Rocha já entrou na campanha do professor Minoru Kinpara em Rio Branco; Mara foi a mais votada na capital e é muito carismática.

. Vai usar todo o prestígio para transferi votos!

. Nesse processo eleitoral quem alcançar 25% estará no 2º turno.

. Tem prefeito candidato a reeleição prometendo até cartão de crédito.

. Jorge Viana entrou na campanha do Daniel Zen, começou bem no seu canal no youtube.

. A propósito, Zen tirou o vermelhaço e introduziu um laranja suave, discreto, simples; a arte ficou excelente.

. O lançamento da candidatura do professor Minoru Kinpara movimentou bastante o centro da cidade.

. Por que um candidato desonesto leva vantagem sobre um candidato honesto?

. Maquiavel explica no canal Super Leituras do youtube!

