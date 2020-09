Gladson Cameli tem 64% de aprovação e 27% de rejeição entre eleitores de Cruzeiro do Sul

A pesquisa de opinião pública registrada AC 09491/2020, realizada pela Real Time Big Data, encomendada e divulgada nesta segunda-feira, 28, pela TV Gazeta/ac24horas, avalia também a satisfação dos eleitores de Cruzeiro do Sul com o mandato do governador Gladson Cameli.

Conforme o cenário das eleições municipais 2020 na cidade, 64% dos entrevistados aprova a gestão feita até o momento pelo governador. Outros 27% desaprovam. Não souberam ou não responderam somam 9% na pesquisa.

A pesquisa de opinião pública de avaliação do cenário municipal na cidade de Cruzeiro do Sul foi realizada no período de 21 e 22 de Setembro de 2020 e tem amostra de 600 entrevistas. A margem de erro é de 4,0 pontos, com nível de confiança de 95%.