Gestão do prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues, tem 53% de aprovação e 18% desaprovam

O MDB lidera o ranking de candidaturas a prefeito e vereadores em todo o estado do Acre. Foram registradas 333, 11,20% do total de 2.974 pedidos. Em segundo lugar vem o PSD, com 281 candidatos, 9,45% do total. Na terceira posição do ranking aparece o Progressistas com 277 registros de candidaturas, 9,31% do todo. Os dados são do setor de estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral.

O PSDB aparece em quarto lugar no registro de candidaturas, com 258 registros, 8,68%. Só depois, em quinto lugar, aparece o PT com 202 candidaturas, 6,89%. O DEM ocupa o sexto lugar com 170 registros, 5,72%.

Na sétima posição do ranking aparece o Solidariedade da deputada federal Vanda Milani também com 170 candidatos. Na oitava posição vem o PROS com 163 registros, depois, em nono lugar o PCdoB com 158 candidatos e na décima posição o PDT d com 151 registros de candidatos.

No total, 25 partidos registraram candidaturas nas eleições de 2020. Na outra ponta do ranking aparecem o PMN com o registro de apenas duas candidaturas, o PMB com dez e o PV com 22 registros.