Em 2020, maioria dos candidatos no Acre são solteiros, com idade média de 40 anos e ensino fundamental

Em 2020 a maioria dos candidatos registrados no Tribunal Regional Eleitoral no Acre declarou ser solteiro, 48,4%, com idade média entre 40 e 44 anos (18,25%). Esse é o perfil dos que disputam eleições neste ano para prefeito, vice-prefeito e vereador.

Ao todo foram 2.975 candidatos, um acréscimo de quase 500 novos registros com relação à 2016, última eleição para prefeitos e vereadores. Desse total, 66% são homens e 34% mulheres.

Onze candidatos têm apenas 18 anos, enquanto sete declararam ter entre 75 e 79 anos. A maioria deles, 35,39% tem o ensino fundamental completo. 26% tem ensino superior. 4,3% sabe apenas ler e escrever. As informações são do Tribunal Superior Eleitoral.