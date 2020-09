Confira a agenda dos candidatos a prefeito de Rio Branco nesta segunda-feira, 28

O segundo dia de campanha na rua e na internet é marcado por uma intensa agenda dos candidatos a prefeito de Rio Branco nesta segunda-feira, 28.

O candidato do PSDB Minoru Kinpara realiza adesivaço pela manhã no sinal da Agro Boi, na Avenida Ceará e, logo em seguida, fará caminhada no bairro Aroeira. No final da tarde, ele realizará também um adesivaço no sinal do bairro 6 de Agosto.

Já o candidato do MDB, deputado Roberto Duarte grava material de campanha nesta manhã e, logo em seguida, tem reunião com trabalhadores do setor industrial. No período da tarde, ele participa de uma reunião de alinhamento e planejamento estratégico da campanha e também terá um encontro com representantes do comércio. A noite, o emedebista participará de reunião com moradores do Apolônio Sales, Tangará e também de uma agenda com empresários do setor industrial.

O empresário Jarbas Soster (Avante) participa pela manhã de uma gravação na Agência Nuvem, produtora responsável por sua campanha. À tarde, ele fará visita aos moradores do bairros Alto Alegre, Tancredo Neves e Wanderley Dantas. No período da noite, participará de uma agenda com candidatos a vereadores da coligação.

Jamyl Asfury, candidato pelo PSC, participará de uma caminhada no Comércio do bairro Estação Experimental. No período da noite participará do evento do lançamento de candidaturas de vereadores.

O candidato Tião Bocalom (Progressistas) chega hoje em Rio Branco por volta das 10h40 minutos e será recepcionado por militantes progressistas no Aeroporto. Não existe uma agenda programada no período da tarde e noite.

Candidata a reeleição, Socorro Neri (PSB) não teve agenda divulgada por sua assessoria.

O candidato petista Daniel Zen participará pela manhã de agenda interna com candidatos a vereadores. A tarde participará de um encontro no bairro Adalberto Aragão e a noite deve percorrer pela baixada da sobral com a militância.