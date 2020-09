Onda de calor com temperatura a 43°C deve atingir o Acre na próxima semana

A partir da próxima segunda-feira, 28, a Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz) dará início ao retorno gradual e seguro às atividades presenciais e de atendimento ao público na sede do órgão. Foram instalados totens e tapetes com álcool em gel em todas as entradas da sede do órgão, além de faixas de sinalização, indicando o distanciamento adequado entre as pessoas. Além disso, placas de acrílico separando atendentes e contribuintes foram colocados no setor de atendimento.

No total, foram adquiridos 2 mil frascos de álcool em gel, 2 mil unidades de máscaras PFF3, 250 protetores faciais e 7 termômetros, além de 300 kits de teste rápido, que devem ser distribuídos entre os setores de atendimento e postos fiscais do estado.

Apenas servidores e colaboradores que não fazem parte do grupo de risco retomam as atividades presenciais na faixa amarela, os que fazem parte do grupo seguem na modalidade de teletrabalho.

Para a entrada no prédio, algumas diretrizes deverão ser obedecidas, como limitação no número de pessoas no espaço, uso obrigatório de máscara, apenas contribuintes que necessitem de atendimento devem entrar no local, medição de temperatura ao entrar no ambiente, distanciamento entre assentos e disponibilidade de álcool em gel para uso coletivo, além de limpeza diária e constante de todas as mesas de atendimento.

Mesmo com a volta dos atendimentos presenciais, o contribuinte pode obter acesso a diversos serviços da Sefaz pelo site www.sefaznet.ac.gov.br, além do atendimento por meio dos telefones (68) 3215-2010 ou (68) 3215-2011.