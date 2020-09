Na Globo, menino acreano pede fim das queimadas da Amazônia

O pequeno acreano Cauê participou na noite desse sábado, 26, via on-line, do Programa Altas Horas Edição Especial Criança Esperança, na Rede Globo.

Ele representou o Conservatório de Música do Juruá e pediu em rede nacional o fim das queimadas na Floresta Amazônica.

Cauê disse ao apresentador Serginho Groisman que os maiores problemas do Brasil e do mundo são as queimadas e o coronavírus. O pequeno também mandou um recado. “Não queimem a floresta Amazônica, porque prejudica todo mundo e desejo que todos tenham paz”.

O preconceito foi outro assunto tratado por crianças representando projetos sociais das diferentes regiões do Brasil. O menino simples da periferia de Cruzeiro do Sul afirmou que no Conservatório de Música aprende a cantar, cuidar das árvores, ser educado com todos e a saber se comportar. Ele mostrou ainda os animais de estimação: um cachorro e galinhas.

O Conservatório de Música do Juruá, em parceria com o Exército Brasileiro, foi inaugurado em 2016 e já alcançou mais de 400 crianças com aulas de instrumentos musicais e de canto.

As ações são mantidas pelo Ministério Público e parceiros, Tribunal de Justiça, Governo do Estado e Prefeituras de Cruzeiro do Sul, além de doações 3 parcerias. No portão do Conservatório de Música do Juruá, a inscrição “Musicalizando Pessoas com Amor e Com Carinho” resume um pouco da história do lugar, onde cidadania e música fazem parte das aulas.