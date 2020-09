Dois são presos por fazer tiroteio no meio da rua em Cruzeiro do Sul

De acordo com as imagens apenas do satélite de referência AQUA Tarde, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o município acreano de Xapuri foi o primeiro do estado e o terceiro do país a registrar mais focos de queimadas nos últimos dois dias – foram 51 detecções nesse período.

A presença do fogo pôde ser observada em áreas próximas à zona urbana, como nas imediações do bairro Sibéria, no lado oposto do Rio Acre, na última sexta-feira, 25, onde uma extensão de vegetação foi incendiada propositalmente, segundo moradores que relataram risco a propriedades, animais e residências.

De acordo com o comando do Corpo de Bombeiros no município, o fogo foi controlado no período da tarde e novamente provocado à noite. A tenente Marcela Sopchaki informou que uma guarnição retornou ao local, com o apoio de policiais militares, para retomar o combate ao fogo.

O Acre já registrou, em 2020, 7.295 focos de queimadas, 17% a mais do que no ano passado, quando o estado teve 6.218 ocorrências no mesmo período, segundo o banco de dados do Programa Queimadas. O acúmulo é o maior desde o incêndio histórico que atingiu a Reserva Extrativista Chico Mendes em 2005.

Os municípios acreanos com o maior número de focos de queimadas desde 1º de janeiro são: Feijó, com 1.486 (20,4% do total do estado), Tarauacá, com 972 (13,3%), Sena Madureira, com 843 (11,6%), Rio Branco, com 570 (7,8%) e Manoel Urbano, que acumula 419 focos (5,7%).