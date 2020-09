Prefeitura de Cruzeiro do Sul informatiza Unidades de Saúde

O empresário cruzeirense Manu Cameli, que já havia recebido alta médica há três meses, depois de se recuperar da Covid-19, retornou para o Hospital 9 de Julho, em São Paulo, na última terça-feira, 22, onde está na internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em situação estável após cirurgia para a retirada da laringe.

A laringe de Manu, que ficou severamente comprometida devido à ação do coronavírus, teve de ser retirada. O empresário acredita que poderá sofrer alteração na voz, mas está confiante na recuperação. “É uma batalha diária e agradeço às orações e as mensagens de carinho que recebo da família e amigos”, disse Manu ao ac24horas.

Ele foi para São Paulo no início de junho e no dia 23 do mesmo mês teve alta e foi para Manaus se recuperar melhor e esperar o nascimento da primeira neta. Em seguida, voltou para Cruzeiro do Sul. Mas no início de agosto, a laringe fechou, ele teve uma parada respiratória e foi submetido a uma traqueostomia.

Esta não é a primeira luta do empresário pela vida. Ele sobreviveu ao acidente aéreo com o avião da Rico Linhas Aéreas, que em 2002 matou mais de 20 pessoas que viajavam de Cruzeiro do Sul para Rio Branco. Manu é primo do governador Gladson Cameli.