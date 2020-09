Renovação automática de alvarás sanitários é elogiada por empresários do Acre

Após a liberação do funcionamento de restaurantes e bares no Acre, o samba é um dos ritmos que marcam a retomada da música ao vivo nesses estabelecimentos. O sambista Bruno Damasceno segue com seu projeto ´Samba no Seringal´ com o tema “saudades né, minha filha? Voltamos!” neste domingo (27) a partir das 17 horas no Seringal Beer.

Os shows devem ocorrer ainda com percentual de 50% da capacidade total do estabelecimento que sedia o evento. O coordenador do grupo de enfrentamento à Covid-19 em Rio Branco, Osvaldo Leal, disse que as regras serão monitoradas.

A volta dos shows musicais ao vivo é uma decisão recente do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, tomada na última quarta-feira, dia 23. O retorno da música ao vivo em bares e restaurantes foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, 24. O documento autoriza no máximo seis músicos por apresentação, além de estabelecer o limite de horário das atividades até às 22 horas.

De acordo com o protocolo elaborado pelo Estado, o volume de som deve ser reduzido em 20% do total de decibéis permitidos, conforme licenciamento ambiental. Também fica proibido o uso de instrumentos de sopro, além do distanciamento mínimo de quatro metros entre cantor, grupo musical e os clientes.

Ficam os estabelecimentos responsáveis ainda por ajustar a área restrita que acomodará o grupo musical e, também, pela fiscalização do cumprimento. “Estamos com muita saudade e esperando todos vocês. Lógico, cumpriremos todas as normas de segurança, mas estamos ansiosos demais”, diz Bruno.