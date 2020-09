Moradores fecham estrada de acesso ao aeroporto de Cruzeiro do Sul por abertura de ruas

Moradores fecharam no início da manhã desta sexta-feira, 25, a rodovia AC-405, que dá acesso ao Aeroporto de Cruzeiro do Sul e ao Balneário Igarapé Preto. Os manifestantes reivindicam a abertura de ruas do Bairro Nossa Senhora das Graças.

Representantes do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Acre (Deracre) estão no local conversando com o grupo, bem como a Polícia Militar. O secretário de Obras de Cruzeiro do Sul, Amauri Barbosa , que assumiu a pasta há pouco mais de um mês, disse que não tinha conhecimento da demanda dos moradores da localidade, mas que vai verificar a situação.

A AC-405 é a rodovia que será duplicada pelo governo do Estado com apoio de emenda de R$15 milhões do senador Márcio Bittar. O tema será tratado hoje na cidade com a presença do governador Gladson Cameli e ministros. O evento tratará da ligação do Brasil com o Peru, via BR- 364.