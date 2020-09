Márcio Oliveira deixa Casa Civil e Rigaud se torna supersecretário

O senador Márcio Bittar (MDB) anunciou nesta quinta-feira, 24, que irá enviar mais R$ 45 milhões ao Estado do Acre para que o governador Gladson Cameli possa realizar obras que vão beneficiar as cidades de Cruzeiro do Sul e Porto Acre. Cameli algumas contribuições para obras importantes ao Estado. O recurso deverá ser utilizado para duplicar a rodovia que liga o Centro de Cruzeiro do Sul ao aeroporto e na duplicação da rodovia que liga a capital acreana a Porto Acre.

“Desta vez, com apoio do presidente Jair Bolsonaro, estaremos amanhã (25) na presença dos ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores), anunciando e confirmando que conseguimos mais R$ 45 milhões”, explica Bittar. Segundo o senador, do total, R$ 15 milhões serão destinados para ajudar o Estado a fazer a duplicação da rodovia que liga a região central de Cruzeiro do Sul ao aeroporto e R$ 30 milhões para contribuir com o governador na recuperação da estrada estadual que liga Rio Branco a Porto Acre.

“Esta é uma ajuda importante num momento tão difícil quando esse. Uma ajuda boa e positiva. Quero agradecer mais uma vez ao presidente Jair Bolsonaro e ao governador Gladson Cameli que me fez essa demanda”, disse o parlamentar.

O ministro do Desenvolvimento, que estará em Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira, falou sobre as duas obras importantes que serão realizadas com o auxílio de Bittar.

“O senador tem feito um extraordinário trabalho a favor do Brasil, com um olhar todo especial para o Estado do Acre. São demandas históricas dessa região que estão sendo viabilizadas graças à determinação e trabalho de Márcio Bittar e à sensibilidade do presidente Bolsonaro”, conclui Marinho.