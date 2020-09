Gladson: “dizer que Amazônia é linda é fácil, difícil é dar comida a 26 milhões de amazônidas”

Encontro que liberou R$ 45 milhões para obras em vias estaduais foi pautado pela defesa do progresso econômico: “não sou contra reservas, sou contra pobreza”

Durante agenda governamental de Gladson Cameli com os ministros do Desenvolvimento Regional e de Relações Exteriores, ocorrida na manhã desta sexta-feira, 25, no auditório da Biblioteca Pública do Acre em Rio Branco, foi anunciada a liberação de R$ 45 milhões enviados pelo senador Márcio Bittar para investimentos em vias públicas do Estado. O montante será usado para fazer manutenção da estrada AC-10, que liga Rio Branco a Porto Acre, e na duplicação da AC-405, além do apoio de emenda individual Bittar no valor de pouco mais de R$ 3 milhões.

No entanto, o debate foi acalorado pelo governador, parlamentares acreanos e pelos ministros do presidente da República, Jair Bolsonaro, na defesa do desenvolvimento econômico na região amazônica. O governo tem recebido críticas após o discurso de Bolsonaro para a Organização das Nações Unidas (ONU), ao fazer declarações polêmicas sobre questões ambientais no Brasil.

Gladson não hesitou ao chamar de demagogia as críticas relacionadas à proteção ou manutenção da Amazônia. “Olhar e dizer que a Amazônia é linda, é fácil, mas dar um prato de comida para mais de 26 milhões de amazônidas parece não ser visto”, declarou se mostrando favorável às declarações de Bolsonaro e do seu governo no geral quanto a fomentação da economia com recursos naturais.

Os senadores Bittar, Sérgio Petecão e o deputado estadual José Bestene endossaram a necessidade de o governo seguir a linha do presidente, que foca em estratégias de fomentação de emprego e renda através do uso dos recursos naturais. Na presença dos ministros Ernesto Araújo e Rogério Marinho, Bittar alertou que os R$ 45 milhões não serão suficientes para suprir ambas as obras, mas que será um apoio de grande importância vindo do governo federal.

Bittar destacou: “não há maneira de sairmos da miséria se não tivermos possibilidade de transformar nossos recursos naturais em riqueza. Não há milagre. Certo está o Bolsonaro que vem insistindo que a Amazônia brasileira é nossa, que nossos recursos devem ser usado paro o nosso desenvolvimento. O único lugar que tem gás e petróleo e não pode mexer é o Brasil”, reclamou.

O senador disse não se importar com as críticas ao seu discurso. “Falam como se eu quisesse pavimentar a Amazônia. Uma ignorância ou má-fé. Não sou contra reservas, sou contra pobreza, fome e miséria. Estou com Bolsonaro, que tem coragem de chegar à ONU e dizer que esse patrimônio é dos brasileiros e tem que seguir para combater a fome e ajudar aos brasileiros”.

Foi levantado ainda que o que vai de fato garantir economia e independência do Acre com Brasília é o Estado começar a ter a sua atividade econômica delimitada para aumentar sua liberdade financeira. Petecão agradeceu o empenho de Márcio Bittar afirmando que a vinda desses R$ 45 milhões só foi possível pelo trabalho do senador. “É um dinheiro importante ao nosso Estado. Precisamos unir forças e aproveitar esse momento”.

O ministro Ernesto, de Relações Exteriores, garante que o maio desafio hoje é integrar as regiões de fronteira com os países vizinhos. “Todo empenho da ligação entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa é para criar novas oportunidades para o Acre. “Temos de nos livrar de rótulos e pensar com realidade sobre as coisas. Um deles é sobre o meio ambiente. Precisamos passar a verdade do Brasil para o mundo sobre nossas florestas. A política ambiental estamos tentando mudar pra melhor”.

Para Araújo, é necessária uma nova visão para fazer essa diferença. “Independência nacional, para que dentro das nossas políticas não aceitemos que elas sejam feitas em organizações internacionais, mas sim moduladas dentro das nossas políticas”.