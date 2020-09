Fechando um ciclo sem escândalos

Campanha para prefeito de Rio Branco tem caminhos insondáveis. Não é uma ciência exata. Os cenários políticos de pleitos anteriores estão repletos de exemplos de candidatos tidos como favoritos, apoiados pelo poder, e que foram derrotados. Voltando mais no tempo, vamos ver um Jorge Kalume (PDS), que era citado como zebra na disputa da PMRB, derrotar o favorito Ariosto Migueis (MDB). Outro exemplo foi a derrota do candidato Marcos Afonso (PT), também no rol dos favoritos; com o PT no governo e no auge da popularidade, lhe apoiando, e quando as urnas abriram deu Mauri Sérgio (MDB), que os petistas davam como derrotados. Vamos a outro exemplo: o Jorge Viana no pico da popularidade apoiou o Raimundo Angelim (PT) para a PMRB, e deu Flaviano Melo (MDB), que morava nos EUA, e voltou dois meses antes da eleição para se candidatar e ganhar. O Jorge Viana (PT) ganhou a prefeitura fora do poder. Mais recente o Marcus Alexandre (PT) tinha toda a máquina do Palácio Rio Branco no seu palanque, e perdeu a eleição ao governo para o Gladson Cameli (PP). É um tremendo blefe se pensar que um candidato a cargo majoritário está eleito por ter o apoio das máquinas municipal e estadual. A história das eleições na capital, não confirma a teoria. E não confirma, por um motivo: ninguém é dono dos votos. E cabeça de eleitor tem caminhos insondáveis. Quando um candidato cai na graça do povão, nem um caminhão de dinheiro o derrota.

SEM BOLA DE CRISTAL

Leitor mandou ontem uma pergunta ao BLOG, se acho que o deputado Roberto Duarte (MDB) não chegará ao egundo turno. Respondi que nem com bola de cristal dá para responder. A largada legal da campanha se dá a partir do próximo domingo, e dizer que um candidato ficará no meio do caminho sem a campanha começar, é uma ilação. O Duarte está no jogo.

NO DEVIDO LUGAR

O presidente da associação de moradores da Vila da Amizade, Doquinha, que tinha destratado e ameaçado o candidato à PMRB, Jarbas Soster (AVANTE), por fiscalizar serviços da PMRB, no bairro, veio de público em áudio pedir desculpas e mostrar arrependimento. Melhor assim.

É BOM LEMBRAR

É bom lembrar que, presidentes de associação de moradores não são donos de bairros. E, ao brecar um candidato a prefeito de circular, se comete crime e pode entrar numa roubada.

FATO CONDENÁVEL

Que se cumpra a lei, devido terem encontrado uma espingarda velha e seis jabotis na fazenda do ex-prefeito Vagner Sales, mas foi uma cena deprimente se vazar fotos do seu indiciamento para lhe expor. Isso não se faz. Ainda mais, porque o fato não foi julgado e nem réu ainda é.

ESTADO DE DIREITO

E mesmo porque vivemos num Estado de Direito, onde vigora o amplo direito de defesa.

BOLA NAS COSTAS

Pulando para a política, o MDB durma com um olho aberto e o outro arregalado, porque tem fogo amigo trabalhando na surdina, contra a candidatura do Fagner Sales (MDB) a prefeito de Cruzeiro do Sul, para favorecer o candidato do PSL a prefeito, sargento Adonis. Muro escuta.

BOLA NAS COSTAS II

O mesmo fogo amigo também trabalha para detonar a candidatura do professor Zequinha (PROGRESSISTAS) a prefeito de Cruzeiro do Sul. Na política, todos os gatos são pardos. Quando você pensa que está dormindo com um aliado, descobre mais tarde que dormia com o inimigo.

BOM COMO SE ENCONTRA

O senador Sérgio Petecão (PSD) e o governador Gladson estão politicamente afastados e não conversam já faz bom tempo. Nem me procura, e nem lhe procuro, assim tá bom, diz Petecão.

MAIS QUE NA SUA CAMPANHA

O senador Sérgio Petecão (PSD) promete se empenhar na campanha à PMRB do Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) mais até do que nas suas próprias campanhas. A partir de domingo o jogo começa de fato a ser jogado: desta data em diante, os candidatos já poderão fazer campanha.

NINGUÉM FORA DO PÁREO

Levado ao pé da letra, nenhum dos sete candidatos á PMRB pode ser colocado como fora do páreo, antes das campanhas estarem nas ruas. Um fato novo durante a campanha pode fazer subir ou liquidar uma candidatura à PMRB. Portanto, não antecipemos favoritismos na disputa.

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO

O PSDB optou por uma campanha profissional na eleição para a prefeitura da capital, contratou um instituto de pesquisas de fora para acompanhar as oscilações para cima ou para baixo, bairro por bairro, da candidatura do professor Minoru Kinpara a prefeito.

CAMPANHA DA QUALIDADE

Volto a bisar no BLOG que o diferencial desta campanha para a prefeitura de Rio Branco, é que, ao contrário das anteriores, não existe um candidato sem qualificação profissional, para que possa se ganhar, assumir o cargo de prefeito sem percalços administrativos.

DE ZERO PARA DOIS

O candidato a prefeito da capital, deputado Daniel Zen (PT), ganhou um plus inesperado na sua campanha, não tinha um parlamentar federal na sua coligação, e agora tem dois: deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) e; se confirmado pelo TRE-AC, o Léo de Brito (PT).

A CABEÇA DO ELEITOR É TERRA DESCONHECIDA

Ficar falando que um candidato a prefeito tem o apoio deste ou daquele presidente de associação de moradores, sabe o que significa na campanha? Resposta: nada. O Marcus Alexandre (PT) tinha 90% destes presidentes no palanque e levou chumbo para governador.

PESQUISA PARA DEBATE

Hoje estará livre para o debate a pesquisa do BIG DATA Record, com os números para prefeito da capital. Recomenda-se a quem for comentar os números publicados ficar sempre atento à rejeição de cada nome pesquisado. Em tese a rejeição significa um teto limite para crescer. Mas é bom se repetir que, pesquisa que não ganha eleição, é só um quadro do momento.

NÃO ESCAPA DA POLÊMICA

O resultado de cada pesquisa não escapa da polêmica, sempre haverá alguém detonando, dizendo que foi elaborada para beneficiar este ou aquele candidato a prefeito. É natural.

CHOCADO!

O ser humano é muito complexo. O suicídio ontem do jornalista Tião Vitor chocou toda a categoria. Sempre estava no aquário da ALEAC com a turma que cobria as sessões legislativas. Sempre aparentou muita calma, não era de levantar a voz na troca de ideias, nunca passou a imagem de uma pessoa desequilibrada. O que possa dizer: que Deus o receba com muita luz.

POSIÇÕES FIRMES

O Tião Vitor tinha suas posições políticas defendidas de maneira forte, mas nas discussões com os colegas na ALEAC defendia os seus pontos de vista e respeitava os dos colegas. Meu Deus, não há explicação! Aos seus familiares, eu envio consternado as minhas condolências.

NÃO HÁ MAIS NADA

Não há mais nada o que dizer, não adianta buscar motivo do seu ato, não tenho nem palavras para situar tudo o que aconteceu, é tudo muito triste, muito confuso, partiu seu dizer adeus.

É BOM ESQUECER

Converei ontem com um advogado que atua na área eleitoral, e sustentou que a vaga do ex-deputado federal Manuel Marcos (REPUBLICANOS), cassado, será do suplente Léo de Brito (PT). E a vaga da ex-deputada Juliana Rodrigues (REPUBLICANOS) será do Pedro Longo (PV).

NÃO TEM OUTRO CAMINHO

Vi ontem vários comentários negativos, porque o futuro deputado federal Léo de Brito (PT) disse que será oposição ao governador Gladson e ao presidente Bolsonaro. Nada mais natural. Surpresa seria um deputado petista defender o Gladson e o Bolsonaro, ora bolas!

NÃO HÁ COMO

Será difícil o Gladson atender neste momento qualquer reivindicação salarial vinda dos policiais militares, foi o que ouvi ontem de um amigo da área financeira do governo.

DESGASTE DUPLO

O vice-governador Major Rocha é sincero quando comenta a insatisfação na tropa da PM: “eu tenho a certeza que sofri um desgaste na categoria por não cumprimento de promessas de campanha, mas também tenho certeza que o mesmo desgaste sofre o Gladson”.

FRASE MARCANTE

“As pessoas perguntam qual é a diferença entre um líder e um chefe. O líder trabalha a descoberto, o chefe trabalha encapotado. O líder lidera, o chefe guia”. Franklin Roosevelt.