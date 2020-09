Dia do Farmacêutico: papel de extrema importância no combate à Covid-19

Uma família viveu momentos de terror na noite desta sexta-feira, 25. Seis homens fortemente armados invadiram uma chácara localizada no Ramal do Pólo na região do Calafate, renderam toda família e fizeram um verdadeiro limpa na chácara.

De acordo com informações da Polícia, era por volta das 21h30min quando duas mulheres membros da família estavam chegando em casa e foram rendidas no portão da chácara pelos criminosos armados, encapuzados, com roupas pretas, que adentraram a casa, renderam um outro filho e os amarraram. Quando o proprietário da casa, um empresário, chegou, na residência, um dos criminosos saiu da casa com a arma apontada para a cabeça do filho e pediu que ele adentrasse na casa e não reagisse. O empresário foi colocado juntamente com sua família amarrados no banheiro.

Segundo a polícia, as vítimas foram ameaçadas de morte a todo momento por cerca de 4 horas e só conseguiram pedir ajuda pela madrugada. Os bandidos pegaram TVs, notebooks, celulares, joias, motosserra, impressora, caixas de som, uma quantia de R$ 2.800 reais e vários outros pertences da família e colocaram dentro dos veículos pertencentes à família que estavam no local, sendo: uma Toyota Corolla, de cor prata, placa QLY-9749; uma caminhonete Hilux de cor preta, placa NAA-5000 e um Fiat Palio de cor prata, placa QLU-8910. Os objetos e os três veículos foram levados pelo bando, bem como, uma arma de fogo legalizada, do empresário.

A Polícia Militar foi acionada, colheu as características dos bandidos, fizeram patrulhamento na região, mas ninguém foi preso. Pela manhã o veículo Fiat Pálio foi encontrado abandonado na região do município do Bujari.

As vítimas foram encaminhadas à Delegacia de Flagrantes (Defla) e registraram o boletim de ocorrência. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. A família pede para quem encontrar os veículos entrar em contato com o número 190 da Polícia Militar.