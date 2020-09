Velório de jornalista acontece a partir das 13 horas na capela do Morada da Paz

O jornalismo do Acre foi sacudido na noite desta quarta-feira, 23, com aquele tipo de notícia que ninguém gostaria de dar. Tião Vitor, um dos jornalistas mais conhecidos do Acre, foi encontrado já sem vida em sua residência no bairro Novo Calafate.

Tião era reconhecido principalmente pelo trabalho desenvolvido no jornalismo impresso. Construiu uma carreira sólida do Página 20, onde trabalhou por décadas e foi de repórter até editor-chefe. Atualmente, Tião Vitor trabalhava na assessoria de comunicação da prefeitura de Rio Branco.

Nas redes sociais, a comoção é enorme, já que, além de ser reconhecido como bom profissional, Tião era querido entre a classe jornalística.

Os amigos e companheiros de trabalho que falaram e estiveram com Tião Vitor durante o dia desta quarta-feira, comentaram que não sentiram nada diferente em seu comportamento. O jornalista, provavelmente, é mais uma vítima da depressão, que por vezes, age de forma silenciosa e mortal. A família ainda não divulgou informações sobre velório e sepultamento.