“Foi a primeira vez que os votos foram considerados nulos”, diz Pedro Longo que deve assumir vaga de Juliana Rodrigues

O juiz aposentado Pedro Longo (PV), que deve assumir nos próximos dias a vaga da deputada Juliana Rodrigues (Republicanos), cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral, afirmou no programa Boa Conversa do ac24horas que a decisão que vai lhe colocar no cargo é inédita.

“Foi a primeira vez que os votos foram considerados nulos em um processo em que a decisão de afastar os envolvidos foi imediata”.

Segundo Longo, o caso serve de jurisprudência para todos os casos julgados pela corte eleitoral doravante no país.

Pedro é o primeiro juiz da história do Acre a se eleger deputado. Ele lembrou que passou pela magistratura, pelo poder executivo e agora chega ao Legislativo. Assista a entrevista na íntegra: