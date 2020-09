Bolsonaro nomeia assessor de deputado do PCdoB para ser juiz eleitoral do TRE Acre

Os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, estarão em Cruzeiro do Sul na próxima sexta-feira, 25, em agenda com empresários e políticos brasileiros e peruanos para tratar da integração dos dois países pela BR-364, passando pelo Parque Nacional da Serra do Divisor até Pucallpa.

Além dos ministros, a agenda contará com o governador do Acre, Gladson Cameli, senador Márcio Bittar, e a presença virtual dos governadores dos estados peruanos de Madre de Dios, Luís Guillermo Hidalgo Okimura, e de Ucayali, Francisco Pezo Torres, e empresários.

O ac24horas apurou que às 10h30 os ministros e demais autoridades farão visita a BR-364 , local da travessia do Rio Juruá para Rodrigues Alves, onde deverá ser erguida uma ponte. Já ás 11h30, no SESC, haverá o encontro da comitiva com autoridades locais, instituições e empresários, para esclarecimentos sobre o atual estágio de encaminhamentos e os recursos para a construção da rodovia que ligará a BR-364 com o Peru.

A Federação das Indústrias, Sebrae e Associação Comercial do Alto Juruá elaboraram uma agenda para estimular o setor na Região. Na sexta, antes da agenda com os ministros, haverá o Encontro de Empresários para o Comércio Exterior com Mostra de Produtos da Indústria do Juruá. Na pauta, o contexto atual do comércio exterior acreano, os encaminhamentos para a interligação com Pucallpa; apresentação do portfólio do potencial empresarial acreano; apresentação do programa de Consultoria para empresas do Programa de Qualificação para Exportação oferecido pela Apex-Brasil – Peiex, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – Apex Brasil.

A programação local do evento terá início nesta quinta, 24, às 17h, no Sebrae de Cruzeiro do Sul. Haverá a entrega do “Guia do Empreendedor” elaborado pelo Sebrae, para os pré-candidatos a prefeito da região do Juruá. Às 19h00, será a vez do Encontro de empresários da Indústria no Juruá com apresentação do programa Reage Indústria e assinatura da ordem de serviço para iniciar as consultorias para Licenciamento Ambiental nas indústrias do Juruá.