Após prejuízo de R$ 150 mil, governo estuda fazer um ‘acerto’ com indústria de açaí no Acre

Desde que o Estado registrou os primeiros casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, já são 70.062 pessoas avaliadas por meio de exame. No boletim epidemiológico dessa quarta-feira, 23, as cidades do Acre ultrapassaram a marca dos 70 mil em número de avaliados.

Desse total, 42.650 casos suspeitos foram descartados e 27.397 apresentaram resultado positivo para Covid-19. Até o momento, 24.562 pessoas infectadas já receberam alta médica, ou seja, 2.835 moradores s continuam com o vírus ativo no organismo.

Além disso, 652 pacientes já morreram no Acre vítima de complicações da doença, em sua maioria idosos. A cidade com maior número de infectados continua sendo Rio Branco, com 10.456, seguida por Cruzeiro do Sul (3.439) e Tarauacá (2.083).

Nessa quarta, houve mais 1 óbito foi registrado, sendo um homem de 54 anos: R.N.S., morador de Rio Branco, faleceu no dia 29 de agosto, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC).