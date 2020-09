ANP realizou 21 operações e uma interdição na pandemia no Acre

Caiu de 12,8% em maio para 5,4% em agosto a faixa da população do Acre que disse ter sentido algum sintoma de gripe no período. O número de pessoas que disseram ter sentido os sintomas conjugados também caiu substancialmente no período: de 3,9% para 1,3%. Os dados são do IBGE.

Já o percentual de pessoas que fizeram algum teste para detectar Covid-19 e o de pessoas que testaram positivo subiu um pouco entre julho e agosto. Quem fez algum teste eram 5,1% da população em julho e subiu para 6,0% em agosto – e quem testou positivo eram 1,3% e depois 2,0%.

A Unidade da Federação com o maior percentual de testes realizados foi o Distrito Federal, com 19,4%, seguida por Piauí (14,4%) e Roraima (12,0%). Por outro lado, Pernambuco registrou o menor percentual (5,8%), seguido por Acre (6,0%) e Minas Gerais (6,1%).

No país, praticamente não houve diferença no percentual de pessoas de homens e de mulheres que fizeram algum teste para coronavírus, 8,3% e 8,7%, respectivamente. Por grupos de idade, o maior percentual foi entre as pessoas de 30 a 59 anos de idade (11,9%), seguido pelo grupo de 20 a 29 anos (9,5%) e, entre as pessoas de 60 anos ou mais de idade, 7,3% realizaram algum teste.

Quanto maior o nível de escolaridade, maior foi o percentual de pessoas que fez algum teste, entre as pessoas sem instrução ao fundamental incompleto, 4,4% e, entre aqueles com superior completo ou pós graduação, 17,9%.

Quanto maior a classe de rendimento domiciliar per capita, maior o percentual de pessoas que realizaram algum teste para Covid-19. chegando a 18,0% para as pessoas no décimo mais elevado e abaixo de 5,0% nos dois primeiros décimos. O percentual de pessoas que testaram positivo variou 18,7% (no 10° décimo) a 26,4% (no 2° décimo).