Acre tem queda de 52% na taxa de novos internos no Sistema Socioeducativo

O Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) registrou quedas significativas nas taxas de reincidências e de novos internos em relação ao primeiro semestre de 2020. O Sistema Socioeducativo teve uma baixa de 58% no número de reincidência dos internos. Ou seja, 110 adolescentes não retornaram para internação. Houve também redução de 52% no índice de novos internos este ano, significando que 201 adolescentes deixaram de entrar no sistema socioeducativo no primeiro semestre deste ano em comparação ao primeiro semestre do ano anterior.

Os dados foram divulgados pelo governo do Acre utilizando números coletados pelo Departamento de Meio Fechado e Departamento de Ações Socioeducativas da instituição, comparando-se com o mesmo período de 2019. No primeiro semestre de 2019, 229 adolescentes retornaram para o sistema e, no mesmo período de 2020, o número reduziu para 119 adolescentes que voltaram a praticar ato infracional e deram nova entrada nos centros socioeducativos.

O presidente do ISE, Rogério Silva, disse ao veículo estatal Notícias do Acre que a redução no número de reincidências demonstra que o trabalho começa a obter resultados positivos. Sobre a redução na taxa de entrada, Silva revelou que esse é um forte sinal, pois demonstra a redução na participação de adolescentes em atos infracionais, e acredita que isso requer uma avaliação mais aprofundada, por meio de um estudo de caso específico.