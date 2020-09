Surpresa, lágrimas e solidariedade marcam sessão da Aleac após cassação de Juliana

Um grupo de entregadores promoveu um buzinaço neste sábado, 19, em frente ao Restaurante e Pizzaria A Princesinha, onde um entregador de aplicativo foi chamado de “golpista”, pelo gerente do estabelecimento, Ramon Oliveira, nesta sexta-feira, 18, em rede social. O ato ocorreu por volta das 19 horas e contou com a participação de entregadores e apoiadores. Diversos vídeos do ato foram veiculados nas redes sociais.

O protesto ocorreu, após o gerente do estabelecimento, Ramon Oliver, publicar um post no grupo “Gastronomia Acre” acusando o entregador de aplicativo Raimundo Eliandro Garcia do Carmo, mais conhecido como Leandro, de retirar um pedido no estabelecimento que não foi entregue em seu destino final.

No post, o gerente pede para que o motoboy não faça esse tipo de “sacanagem”. “Trabalhamos dia e noite aqui os boys sabe da nossa luta, aí um cara desse vem aqui e aplica esse tipo de golpe”, afirmou o gerente. A publicação do representante do restaurante viralizou nas redes sociais.

Ao tomar ciência da acusação, o motoboy que soube que foi chamado de golpista pelo gerente relatou nas redes sociais que, após retirar o pedido do estabelecimento para a entrega, recebeu ligação da esposa contando que o filho menor de idade sofreu um acidente dentro de casa.

Neste momento, o entregador de aplicativos relatou que largou as entregas que tinham pendentes e correu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito para socorrer o filho.

Ao ac24horas, o motoboy enviou fotos e vídeos comprovando que passou a noite de sexta-feira, 18, para sábado, 18, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em um vídeo nas redes sociais, o motoboy, na manhã deste sábado, 18, foi à Princesinha pagar a pizza que ele supostamente desviou.

“Esse cidadão não teve nem coragem de se desculpar. E eu quero que todos saibam que eu sou um homem e não um golpista que nem esse Ramon disse”, afirmou.

Após o caso viralizar no grupo da Gastronomia, o motoboy registrou Boletim de Ocorrência (B.O) contra o gerente Ramon Oliver na Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões.

ASSISTA O VÍDEO!