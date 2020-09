Prefeitura de Cruzeiro do Sul paga salário nesta quinta-feira

A prefeitura de Cruzeiro do Sul paga nesta quinta-feira, 24, o salário dos servidores do município referente ao mês de setembro. Os provisórios também vão ser pagos.

O adiantamento do salário, segundo o prefeito Clodoaldo Rodrigues é uma forma de agradecer pelo bom desempenho dos servidores e também por causa do aniversário de 116 anos de Cruzeiro do Sul, na segunda-feira, 28, quando será feriado municipal.

“Não haverá desfile nem comemoração este ano por causa da pandemia de coronavírus, mas fiz questão de que as pessoas recebessem seus pagamentos antes para estar em dia com os compromissos e se alegrarem com o aniversário de nossa querida cidade”, ressaltou o gestor.

Na segunda, no feriado municipal, não haverá expediente nos órgãos públicos municipais e estaduais. Os bancos também não vão funcionar.