Motorista de aplicativo é preso com 46 kg de maconha

Logo depois da morte do cantor cruzeirense Alberto Loro, ocorrida no final de 2019, um Projeto de Lei do deputado estadual Edvaldo Magalhães fez com que o Teatro dos Náuas em Cruzeiro do Sul recebesse o nome do artista. Porém, após reforma do governo Gladson Cameli, nessa segunda-feira, 22, o letreiro foi retirado, o que gerou dúvida na família do cantor.

Loro compôs e cantava músicas como Vale do Juruá e Cruzeiro do Sul, considerados verdadeiros hinos da região. Ele é filho do seu Alberto Costa, que durante cerca de 50 anos tocava diariamente o sino da Catedral Nossa Senhora da Glória e é irmão do também compositor e cantor, Alberam Moraes.

Alberam disse que a família não foi comunicada sobre a retirada do nome do Teatro. “Era um grande orgulho pra toda a família ver o nome do Loro lá no Teatro e não fomos comunicados de nada. Aqui em Cruzeiro do Sul, a política é maior do que a arte infelizmente”.

O chefe da Fundação Elias Mansour em Cruzeiro do Sul, Cordolino Mota, explica que o equipamento cultural está em obras e que o nome de Alberto Loro será recolocado na lateral do Teatro com letras formando o nome do cantor, nos moldes do painel “Eu Amo CZS”, que fica na frente da Catedral Nossa Senhora da Glória.

“As pessoas vão poder tirar fotografias no painel de homenagem ao Loro, nosso grande artista. Vai ter a jardinagem e vai ficar melhor do que lá em cima pra tirar foto”, afirmou Mota.

A Avenida Cultural de Cruzeiro do Sul, que inclui o Teatro, Centro Cultural Cordélia Lima e Ginásio Alailton Negreiros, será inaugurada pelo governador Gladson Cameli na próxima segunda-feira, 28 de setembro, no aniversário de Cruzeiro do Sul. Um portal foi erguido no início da Avenida Cultural.