Membros do CV no Acre soltam fogos pela morte de Elias Maluco; polícia investiga caso

Roberto Duarte e Antônia Lúcia – da coligação “Coragem para mudar” – registraram na tarde desta quarta-feira, 24, na sede do MDB, o ato de registro da candidatura à Prefeitura Municipal de Rio Branco para as eleições de 2020.

O Plano de Governo possui cinco eixos: Cidadania e Desenvolvimento Urbano; Economia e Empreendedorismo; Gestão Sistêmica e Inteligente; Infraestrutura e Mobilidade Urbana, e Cultura, Esporte e Lazer.

A construção do Plano – intitulado como “Cuidar e Modernizar” – possui mais de 82 propostas e contou com a colaboração de lideranças de bairros, da Federação das Indústrias, do Comércio, da Agricultura, Acisa, Sebrae, OAB e demais instituições representativas.

“Recebemos cerca de 185 propostas – que foram encaminhadas por meio da nossa plataforma digital que foi criada para este fim -, além da participação da comunidade de mais de 72 bairros das 10 regionais e construímos o documento de acordo com os anseios da população e das necessidades da nossa cidade”, comentou Roberto Duarte durante o ato.

O ato de registro da chapa majoritária contou com a presença do deputado federal e presidente da executiva estadual do MDB, Flaviano Melo; da presidente do PTB, Charlene Lima; do secretário geral do Republicanos, Leandro Matos; do deputado federal do AM, Silas Câmara; do suplente do senador Marcio Bittar, Eduardo Veloso e de Paula Martinello – esposa do pré-candidato Roberto Duarte.

“O plano será melhorado durante toda a campanha, objetivando a construção de uma cidade justa, digna e próspera. É com esse sentimento e compromisso que afirmamos com plena certeza que dá pra fazer melhor, dá pra cuidar bem das pessoas e modernizar a nossa cidade”, destacou Roberto Duarte.