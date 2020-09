Farinhas do mesmo saco, bananas do mesmo cacho!

Os partidos que derrotaram o PT de Lula, Dilma, Zé Dirceu, Jorge Viana e Marcus Alexandre estão quase todos de rabo preso em várias coligações pelo interior com a famigerada esquerda comunista. PROGRESSISTA, PSD, MDB, DEM e nanicos Ltda. É a negação de todo discurso da eleição anterior do “fora PT”. A exceção é o PSDB e PSL (até onde se sabe).

Na contramão desses casamentos estrambólicos, o besteirol que desfila nas passarelas das redes sociais sobre o debate político é de uma imbecilidade sem limites. É um festival de sandices como se estivéssemos em um grande manicômio.

Para agravar ainda mais a confusão, os responsáveis pela condução do processo político, os partidos e candidatos, navegam em um mar de misticismo, messianismo misturado com burrice e politicagem barata num caldeirão só.

Basta ver, por exemplo e com raras exceções, a postura de candidatos a prefeito e suas opiniões estapafúrdias quando seus próprios partidos estão ligados a esquerda. O viés estrábico ideológico, o maniqueísmo, a xenofobia e a estupidez predominam nos discursos mal engendrados de fazer vergonha aos alunos do ensino fundamental.

Discutem a cor da camisa, da cueca, da calcinha, da perereca, se é de Deus ou não, quem nasceu não sei onde, se é preto, pardo ou branquelo. No Acre direita e esquerda é mão e contramão de rua. Quando o povo diz que os políticos são farinhas do mesmo saco e bananas do mesmo cacho fala do que vê e não do que ouviu dizer.

Deus e o capeta nas eleições

Nas eleições passadas os petistas e a esquerda eram considerados hostes do inferno que querem transformar o mundo em um grande bordel de prazeres mundanos. A direita, de Deus, liderada pelo presidente Bolsonaro resiste na guerra contra satã. Acontece que os filhos de Deus e, em tese, do capeta, se juntaram em eleições, como por exemplo, em Cruzeiro do Sul (PROGRESSISTA/PT/PC do B e Brasiléia (PT/PROGRESSISTA). Em outros municípios vem ocorrendo o mesmo. Só Jesus na causa!

Jéssica Sales, a bala de prata

Cresce entre os partidários do ex-deputado e ex-prefeito Vagner Sales o desejo de ver a deputada federal Jéssica Sales disputado as eleições em Cruzeiro do Sul pelo MDB. A legislação permite a substituição de candidatos depois das convenções partidárias. Porém, Vagner e sua mulher, deputada Antônia Sales, estão confiantes de que o filho Fagner Sales poderá derrotar Zequinha do PROGRESSISTA e Adônis do PSL. A discussão não está encerrada.

“Corrupção há em todo lado, na Europa, EUA, Ásia, etc. Mas no Brasil corrupção virou cultura política”. (Luís A.R. Branco)

. Discussão inofensiva, vazia, sem efeito sobre o processo eleitoral essa de que fulano, beltrano ou cicrano vieram do PT.

. A candidatura da prefeita a reeleição está bem ancorada no meio do grupo político do governador Gladson Cameli.

. A propósito, o governador não pode ver as crises políticas com os aliados como uniforme; o MDB é diferente do PSDB, PSD e assim sucessivamente.

. Nada do que está se vendo agora vai valer a partir de janeiro do ano que vem; será o início de um novo processo.

. Lá pelo Vale do Acre tem candidato a reeleição tropeçando nas próprias mentiras; mentiu tanto que se perdeu!

. Pedro Longo e Leo de Brito assumem as vagas da Dra. Juliana Rodrigues e do pastor Manoel Marcos; a situação era insustentável no TSE.

. O Ministério Público Eleitoral está atento as redes sociais e sites de notícias sobre o abuso de poder político e econômico por parte de candidatos a reeleição.

. Já viram rede de malha fina que não passa nem piaba, pois é!

. Quem não ouve conselho, ouve coitado!

. Apesar de você/amanhã há de ser/ outro dia…

. Bom dia!