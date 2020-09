Atirou na onça e acertou na cutia

O governador Gladson Cameli, na conversa que tivemos esta semana deixou claro que, não deve mexer nas indicações dos partidos que estão em cargos de confiança no governo este ano, mas promete para o início do próximo ano uma reforma administrativa e política na sua gestão. “A última”, disse ele. Será a hora de saber quem é que vai beber café no mesmo bule na eleição para senador e governador, em 2022. Traduzindo para o popular, o Gladson vai querer saber com que dirigentes partidários, ele poderá contar no seu palanque, se vier a disputar a reeleição em 2022. Mas está é uma engenharia complicada. Dependerá muito do resultado da eleição para a prefeitura da capital, qual será o humor dos partidos caso consiga eleger a sua candidata para a prefeitura, o que significaria a derrota dos aliados da última campanha. Alguém vai ficar magoado, isso é inevitável. E não dá nem para se prever o que irá acontecer. E se o presidente Jair Bolsonaro chamar o Márcio Bittar (MDB), um dos políticos mais prestigiados por ele, e pedir que dispute o governo? O Bittar recusará? Todos os movimentos são no sentido de que o senador Sérgio Petecão (PSD) caminha para ser candidato a governador, por estar no auge da sua popularidade, e o seu mandato irá além de 2022. Tudo isso tem que ser colocado na mesa. Agora, o Gladson querer saber com qual grupo político poderá contar nos dois últimos anos da sua gestão e para embates futuros políticos, não está errado. Muita água vai passar por baixo da ponte antes de 2022. Como dizia o senador Jorge Kalume: “No Acre, não se pode fazer previsão com mais de 24 horas”.

FATO NATURAL

O projeto político do Gladson Cameli é conservador e ele é declarado bolsonarista. O do PCdoB é a antítese. Com a experiência que tem o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), não é para estar se admirando pelo Gladson não o querer no mesmo palanque. Você escolhe os aliados.

AS AGRURAS DA DERROTA

EM DERROTADO, nem vento bate nas costas, diz o ditado. Ao olhar a chapa incompleta do PT, com apenas onze candidatos a vereadores na capital, aflora a máxima que: na política, não há lealdade, há interesses. Tivesse o PT no poder, teria briga para ser candidato a vereador.

SALVA O RODRIGO

E QUANDO você analisa pelo lado da densidade eleitoral na chapa petista para vereador, só se vislumbra o vereador Rodrigo Forneck (PT), por sinal, um dos melhores vereadores desta safra.

NUNCA CULTIVE O RANCOR

O PODER não é eterno, embora alguns imaginem. Você costuma dormir nele, e ao se levantar da cama, está fora dele. Os bajuladores se afastam; e os “amigos” (sic), dobram a esquina para evitar o cumprimento. Resta a solidão. Por isso, nunca culltive o rancor durante o mandato.

EVANGÉLICO DE RAIZ

O EX-DEPUTADO Jamil Asfury (PSC) é entre os candidatos a prefeito da capital, um dos que melhor tem trânsito no meio evangélico, pelo fato de professar de fato a fé. Não é daqueles que, aparecem nas igrejas evangélicas somente na época eleitoral para pirangar os votos.

HORA DA VERDADE

O AC24HORAS deve fazer após o registro das candidaturas duas rodadas de sabatinas com cada um dos que disputarão a PMRB. Será o momento da verdade para os eleitores. Esta é a contribuição que o diretor Roberto Vaz e a equipe do Ac24horas darão á democracia.

FALTAM PEDRAS NO CESTO

NESTA ELEIÇÃO não cabe o dedo acusatório pela falta de coerência ideológica na montagem das chapas majoritárias. De Assis Brasil à Tamauturgo é uma salada ideológica só. Nenhum partido pode atirar a primeira pedra no outro, por falta de pedras no cesto. Silenciar é melhor.

VIROU UMA DISCUSSÃO BÔBA

POR ISSO virou uma discussão tola, inócua ficar acusando alguém de ter tido ligação com o PT ou com outro partido de esqueda, uma acusação que se usa sempre contra o candidato a prefeito da capital pelo PSDB, Minoru Kinpara, que chegou a ser presidente do PT.

A IDEOLOGIA FOI PARA SATURNO

O MDB foi buscar no PT para candidatos a prefeito o Zé Maria, em Porto Acre; a Leila Galvão, em Brasiléia; o Francimar Fernandes, em Feijó, e indicou o vice do candidato a prefeito de Marechal Taumaturgo, Itamar de Sá (PT), e o vice do Burica (PT), em Rodrigues Alves. O PROGRESSISTAS está agarrado em Brasiléia com a prefeita Fernanda Hassem (PT), e em Cruzeiro do Sul tem como aliados do candidato a prefeito, Zequinha (PROGRESSISTAS), o PT e o PCdoB, no palanque. O PSD está encangado com o PT em vários municípios. E o PSDB tem o ex-petista Minoru Kinpara, na capital. Guardem as pedras. A ideologia foi para Saturno.

SERVIDORES ENVELHECERAM

O GOVERNADOR Gladson Cameli já joga com a possibilidade de realizar no próximo ano concursos públicos para várias secretarias, porque tem sido grande o número de servidores que estão se aposentando. Boa parte das secretarias está com servidores no limite de idade.

SAIU GANHANDO

QUEM SAIU GANHANDO com a volta do PCdoB para a coligação com o PT foi a candidatura do deputado Daniel Zen (PT) á PMRB. Mas não chega ser novidade, porque viveram em simbiose política nas últimas décadas. O PCdoB sempre foi um puxadinho nos governos do PT.

DIFICULDADE COM A MODERNIDADE

A EQUIPE de marketing do candidato a prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon (PROGRESSISTAS), tenta lhe convencer a mudar o seu discurso de campanha, que não pode mais ficar só na sua gestão em Acrelândia. Os marqueteiros querem lhe mostrar como alguém capaz de mudanças.

APOSTANDO NA CAMPANHA

O MDB APOSTA que durante a campanha o candidato a prefeito de Rio Branco, deputado Roberto Duarte (MDB) poderá decolar a sua candidatura. Cita que isso foi o seu forte na eleição para a ALEAC. Estão esquecendo que a campanha é só de 45 dias e é majoritária.

COMPONENTES DIFERENTES

A ELEIÇÃO para uma prefeitura da capital é uma eleição proporcional e tem componente diferente. Para deputado estadual o candidato trabalha para um público setorizado, para prefeito o público é mais amplo. O candidato tem de ter empatia com o eleitorado.

NÃO PODE SER TIRADO

MAS A CANDIDATURA do deputado Roberto Duarte (MDB) não pode ser tirada do jogo, fatos costumam acontecer durante a campanha que podem inverter a pirâmide do favoritismo.

PUXADORA DE VOTOS

A DEPUTADA FEDERAL Mara Rocha (PSDB) deverá ser a grande puxadora de votos para a candidatura a prefeito da capital do professor Minoru Kinpara (PSDB). Mara foi a mais votada na última eleição para a Câmara Federal, em Rio Branco. O PSDB briga pela ponta na eleição.

GRANDE DIFERENCIAL

O GRANDE DIFERENCIAL a favor da candidatura a prefeito de Cruzeiro do Sul do Fagner Sales (MDB), é a força eleitoral da família Sales em comunidades da região riberinha. Em todas as eleições os Sales sempre trazem uma diferença a favor de seu candidato acima de mil votos.

ROSANA GOMES

ATÉ ENTRE ADVERSÁRIOS há um sentimento de que a candidatura da Rosana Gomes (PROGRESSISTAS) á prefeitura de Senador Guiomard pode crescer, pela forte estrutura de apoio que terá durante a campanha. As eleições em municípios pequenos se ganham nos detalhes. Por isso é recomendável, não apontar um favorito disparado em SG.

IMPORTA A QUALIDADE

NÃO MEÇO uma candidatura majoritária pelo seu viés ideológico, se é de direita ou de esquerda, o que importa é a capacidade do candidato de promover transformações. Conheço canalhas tanto na direita como na esquerda, portanto, ideológia não é a minha fita métrica.

COMENTÁRIOS POSITIVOS

UM AMIGO que mexe muito com as redes sociais comentava ontem comigo que. é impressionante o número de opiniões positivas, quando por qualquer motivo o nome do ex-prefeito Marcus Alexandre (PT) entra no debate. Liderança se mede fora do poder.

IMPORTANTE APOIO

O candidato Tião Bocalon recebeu importante apoio: o da sindicalista Rosana Nascimento.

NO PIOR MOMENTO

O MARCUS ALEXANDRE foi candidato ao governo no pior momento do PT, e foi bem votado.

PESO IMPORTANTE

O SENADOR SÉRGIO PETECÃO (PSD) é daqueles políticos que não apenas conhece os bairros de Rio Branco pelo nome, mas dos que conhece os bairros por dentro e as suas principais lideranças pelo nome. O Tião Bocalon terá por isso, um apoio privilegiado na campanha.

GESTÃO SEDIMENTADA

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, Mauro Sérgio, começou com desconfiança, chegou a ser muito criticado em certo momento da sua administração, mas se sedimentou e é hoje um dos melhores secretários do Gladson. Não é fácil comandar uma pasta complexa como a Educação.

FRASE MARCANTE

“Quando um dedo aponta para a lua, os tolos olham para o dedo.” Ditado chinês.