Vereadores criticam decisão de Gladson em transferir saneamento para municípios

O Rio Branco quer correr atrás do prejuízo após perder o Campeonato Acreano para o Galvez, e ficar sem calendário nacional em 2021. O único jeito de disputar competições a nível de Brasil no ano que vem é conquistar o acesso à Série C. Por isso, após estrear com vitória em cima do Independente do Pará, o Estrelão segue se reforçando.

Ao blog do jornalista Chico Pontes, o presidente do clube, Neto Alencar, anunciou a chegada de cinco novos atletas para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D.

São eles: o atacante Rodrigão, de 27 anos. Seu último clube foi o Souza da Paraíba. Mais um contratado é o lateral direito Pêu, que estava no Asa de Arapiraca (AL). O terceiro reforço é o volante Cristiano, que já teve passagens pelo Coruripe (AL), CSA (AL), Fluminense de Feira de Santana na Bahia e Central de Pernambuco. Rafael Tchuca tem 31 anos, também é volante e seu último clube foi o Guarani de Juazeiro, no Rio Grande do Norte. Quem também irá vestir a camisa estrelada é o atacante Manu, de 32 anos, com passagem pelo Brusque de Santa Catarina.

O Rio Branco deve viajar na próxima quinta-feira, 24, para Manaus, onde vai enfrentar o Fast Clube no próximo sábado, 25.