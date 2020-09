Ônibus que saiu de Cruzeiro do Sul para Rio Branco fica destruído ao pegar fogo na BR-364

As mudanças nas regras eleitorais já previam que as eleições municipais de 2020 teriam elementos novos. Porém, o cenário imposto pela pandemia da Covid-19 ampliou o panorama inédito deste pleito. Ao contrário do modelo tradicional, a maneira de se fazer campanha este ano desafia partidos, candidatos, autoridades e, claro, os eleitores.

Sai o tão comum corpo a corpo e entra uma presença mais massiva e efetiva no mundo virtual. Segundo especialistas, as redes sociais serão responsáveis por 80% da campanha de divulgação dos candidatos que concorrem neste pleito.

O ac24horas efetuou um levantamento nas redes sociais dos sete candidatos à prefeitura de Rio Branco, e analisou o número de seguidores de cada candidato nas principais plataformas sociais: Facebook, Instagram e Twitter.

No Facebook, o candidato do PSDB, Minoru Kinpara é o que mais se destaca pelo número de seguidores, com 55 mil seguidores, em seguida, vem o petista Daniel Zen com 22 mil, e em 3º lugar vem Jarbas Soster (Avante) com 15 mil, em 4º lugar, vem Roberto Duarte (MDB) com 11 mil, em 5º, Bocalom com 8 mil, em 6º lugar, Jamyl Asfury (PSC) com 4.981, e encerrando a prefeita Socorro Neri (PSB) que utiliza apenas o perfil pessoal.

No Instagram, o professor Minoru Kinpara (PSDB) tem 20 mil seguidores, em seguida, vem Socorro Neri (PSB) com 12,7 mil, em 3º lugar, Roberto Duarte com 12 mil, em 4º lugar, Daniel Zen (PT) com 4.9 mil seguidores, em 5º lugar, vem Jamyl Asfury (PSC) com 980 seguidores, em 6º Jarbas Soster (Avante) com 904 seguidores, e encerrando Tião Bocalom (PP) com 336 seguidores.

No Twitter, o candidato do PT, Daniel Zen é o que tem mais seguidores com 2.705, em seguida, vem Roberto Duarte (MDB) com 1269, em 3º lugar, Minoru Kinpara (PSDB) com 501, em 4º lugar Jamyl Asfury (PSC) com 451, em 5º lugar, Bocalom (PP) com 108 seguidores, em 6º lugar, Jarbas Soster (Avante) com quatro seguidores. A prefeita Socorro Neri (PSB) não utiliza essa plataforma.

Somando as três principais redes sociais, a colocação ficou de seguinte modo: Minoru Kinpara (PSDB), 75.501 seguidores, em seguida, Zen (PT) com 29.605 seguidores, em 3º lugar, Roberto Duarte (MDB) com 24.269, em 4º lugar, Jarbas Soster (Avante) com 15.908 seguidores, em 5º lugar, Socorro Neri com 12 mil seguidores, em 6º Bocalom com 8.444 seguidores e encerrando Jamyl Asfury (PSC) 6.412 seguidores.