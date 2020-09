Mais de 6 mil contribuintes terão direito ao 5º lote do IRPF 2020 no Acre

A classe empresarial do Acre veio a público comemorar mais uma possível conquista às relações internacionais do Estado. Isso porque após a garantia de que uma estrada será construída para ligar a cidade de Cruzeiro do Sul a Pucallpa, no Peru, o vice-governador Wherles Rocha está alinhando com diretores da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em Brasília, a possibilidade de criação de uma ponte aérea entre o município do Juruá e a cidade peruana.

De acordo com Rocha, a ideia seria voos com aviões de pequeno e médio porte, com capacidade de até 46 passageiros. Para os membros do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, os voos de Cruzeiro do Sul a Pucallpa irão ajudar na economia do Estado.

O coordenador de Turismo da entidade, João Bosco Nunes, expôs a novidade aos empresários locais, ressaltando ainda a possibilidade de transporte de cargas, o que facilitaria o trabalho de exportação por parte dos dois países.

“Além da estrada passando por Pucallpa, podemos ter agora uma outra alternativa, que ajudaria e muito nas ligações transfronteiriças. Isto é importante para reafirmarmos nossa relação com o país vizinho”, afirmou. Nunes completou ainda que as negociações estariam em fase de conclusão. “E isso dá mais uma alternativa para o turismo transfronteiriço”, finalizou.