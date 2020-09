Falta de apoio aos ribeirinhos do Juruá abre portas para as facções, diz Jonas Lima

O deputado Jonas Lima (PT) afirmou nesta terça-feira (22) em sessão virtual da Assembleia Legislativa do Acre que realizou uma viagem de oito dias pelo Rio Azul, no Vale do Juruá. De acordo com o petista, em suas margens vivem mais de 300 famílias e que essas pessoas são obrigadas a conviver com as facções criminosas que se instalaram na região.

“Se o governo não ajudar os municípios vamos ter migração forte para as cidades”, disse, alertando que as facções atraem a juventude para fora das comunidades. O deputado cobra cumprimento do discurso de Gladson Cameli, começando pela reestruturação da Secretaria de Produção, que em alguns lugares o escritório até fechado está.

“As prefeituras do Juruá precisam da mão do Estado”, disse o deputado do PT. Para retirar a produção, afirma Jonas, em muitos casos o carregamento é feito nas costas.