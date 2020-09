Conselho Regional de Contabilidade celebra Dia do Contador com evento digital

Durante dois dias de programação, 25 e 26, profissionais e estudantes de Contabilidade discutem sobre os avanços e inovações da profissão

O Dia do Contador, comemorado neste 22 de setembro, homenageia a classe composta por cerca de 350 mil profissionais em todo o Brasil, lembrando o dia da criação oficial dos cursos universitários de Ciências Contábeis no país, instituído pelo Decreto-Lei nº 7.988, de 22 de setembro de 1945.

No Acre o Conselho Regional de Contabilidade (CRCAC) representa uma categoria de mais de 1.300 profissionais. Para celebrar a data a instituição se prepara para realizar o “I Summit de Contabilidade do Acre Evolução e Inovação”, nos dias 25 e 26 de setembro.

O evento totalmente online, contará com palestras sobre temas atuais de extrema relevância para os profissionais como “Reforma Tributária e o futuro da contabilidade”, “Avaliação Econômico-financeira e Empresas com Enfoque Gerencial” e painel sobre “Gestão Pública com Ênfase em Controle Externo”.

O primeiro dia de programação, que terá abertura com a participação do presidente do Conselho Federal de Contabilidade (DFC), Zulmir Breda, do presidente do CRCAC Wellington Chaves e os conselheiros, será ministrada a palestra “Hábitos para uma liderança eficaz”, com Rafael Giupponi.

No segundo dia de programação, o responsável em abrir a rodada de palestras é Edgar Madruga, que vai falar da “Reforma Tributária e o futuro da contabilidade”. Madruga é coordenador do MBA em Auditoria Digital e Direito Tributário da BSSP Centro Educacional, do qual é sócio fundador, é pós-graduado em Informática Pericial, especialista em Empreendedorismo Tributário e Inovação Fiscal.

Já o especialista em gestão financeira, Filemon de Oliveira, que vai falar sobre “Avaliação Econômico-financeira e Empresas com Enfoque Gerencial”. Ele é sócio-diretor da Olis Auditores e Consultores Associados, e da Dhesco Consultoria e Treinamento, e professor de pós-graduação na PUC Minas.

O painel sobre “Gestão Pública com Ênfase em Controle Externo”será apresentado pelo contador Amarisio Freitas, Auditor de Controle Externo TCE/AC, Especialista em Gestão Pública com Ênfase em C. Externo.

Intitulado de Summit, que é a definição de ponto mais alto, de maior sucesso, mais importante, o evento se apresenta como um momento da classe discutir os desafios, oportunidades e transformações do mercado contábil mesmo diante da pandemia, que gerou tantas mudanças na vida das pessoas.

Sobre o evento

O I Summit de Contabilidade do Acre – Evolução e Inovação, tem como apoiadores Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Acre (Sescap / AC) e as faculdades: Estácio, Uninorte, Uverse, Unimeta, Unip, Unopar.

O presidente do CRCAC, Wellington Chaves destacou a importância da parceria firmada com todas as instituições de ensino de Ciências Contábeis no Estado, para que os futuros profissionais também participem do evento, defendendo um entrosamento deles com a categoria e com todas as questões relevantes para a classe, a serem tratadas durante o evento.

“Nossa preocupação foi trazer assuntos atuais, de grande importância e relevância, como por exemplo a reforma tributária que está tramitando no Congresso Nacional e o futuro da contabilidade, tudo realizada online tendo em vista o momento da pandemia” destacou o presidente do CRCAC.

Serviço: Toda a programação será transmitida pelo canal do CRCAC no youtube e pelo perfil oficial no instagram (@crcacre). No dia 25 a programação inicia às 19 horas. No dia 26, a partir das 14h.