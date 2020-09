Com o Acre “pegando fogo”, vice-presidente Mourão cumpre agenda ambiental no Estado

Com 413 focos de queimadas detectados pelo satélite de referência AQUA Tarde, que fornece imagens o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Acre foi o terceiro estado do país a apresentar mais registros nos últimos dias. Quatro municípios acreanos figuraram entre os 10 do país que mais registraram focos de queimadas nesse período. Brasiléia foi o quinto colocado (65), seguido de Sena Madureira em sexto, (63), Rio Branco em sétimo (59) e Xapuri em oitavo (50).

Este é o cenário em que o vice-presidente da República e Hamilton Mourão, que também é presidente do Conselho Nacional da Amazônia, chega ao Acre nesta terça-feira, dia 22. Na agenda, que se estende pela quarta-feira, 23, Mourão vai conhecer o Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), criado pelo governador Gladson Cameli para integrar as informações e dados que norteiam as ações das equipes de fiscalização e combate aos ilícitos ambientais em campo.

De acordo com as informações divulgadas pelo governo acreano, Hamilton Mourão decidiu vir pessoalmente ao Acre conhecer as ações adotadas pelo Estado. Em abril de 2020, foi criado o Comitê Integrado de Ações Ambientais (Decreto 5.866/2020), coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e, desde então, o combate aos crimes ambientais foi intensificado.

Somente quatro municípios acreanos juntos somaram 33,8% do total de focos acumulados pelos 10 municípios que mais registraram ocorrências em todo o país. O primeiro colocado foi Lábrea, no estado do Amazonas, com 123 focos de calor. No ano, de 1º de janeiro a 20 de setembro, o Acre tem 6.728 focos de queimadas, 12% a mais que o mesmo período do ano passado, que teve 5.970 focos. Esse volume também é o maior para o período desde o início da série histórica, em 1998.

As missões integradas de comando, controle e fiscalização foram iniciadas em maio nas florestas públicas (Antimary, Liberdade, Mogno, Gregório e Afluente) e no Parque Estadual do Chandless, lideradas pelo Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) da Polícia Militar (PMAC), se estendendo para todas as regionais do estado, com a Operação Focus II, conduzida pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac).

No final de agosto integraram-se aos trabalhos do Estado, a Força Nacional, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com missões na Reserva Extrativista Chico Mendes, na Resex Cazumbá Iracema e na Floresta Estadual do Afluente, respectivamente.

O esforço conjunto das instituições de comando e controle apoiadas pela Casa Civil e demais secretarias que integram o comitê, contribuiu para a redução do desmatamento em setembro de 2020 em relação a 2019 em mais de 90%. “Mas a queima do que já foi desmatado continua comprometendo a saúde da população pela elevada concentração de material em suspensão na atmosfera, especialmente nas áreas urbanas”, argumentou a diretora-executiva da Sema e coordenadora do Cigma, Vera Reis Brown.

No período de 1º de janeiro a 11 de setembro, o Sistema de Alerta de Desmatamento, o DeterB, do Instituto de Pesquisas Espaciais, registrou 3.385 alertas com uma extensão total de 338,6 km2, representando 16,7% de redução em relação ao mesmo período de 2019. “Em setembro de 2020, a redução do desmatamento no Acre em relação ao mesmo período em 2019 foi de 93,7%”, completou Vera.