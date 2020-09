Ufac reabre clínica veterinária com agendamento e regras anti-Covid-19

O governador Gladson Cameli (Progressistas) compartilhou um vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira, 21, mostrando a chegada de mais 100 máquinas que serão utilizadas na abertura de ramais e dentre outras obras do Estado.

Na publicação, Cameli afirmou que as máquinas foram compradas com recursos da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), e destacou que algumas serão cedidas às prefeituras para o fortalecimento das cadeias produtivas e abertura de ramais.

“Mais de 100 máquinas chegaram no Acre para nos ajudar na abertura de ramais e assim fomentar as cadeias produtivas. Algumas delas serão cedidas às prefeituras dos municípios que vão nos ajudar no fortalecimento desse setor”, afirmou.