Tarauacá passa dos 2 mil casos de infecção pelo coronavírus

Uma vitória, um empate e uma derrota foi o saldo do futebol acreano na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

Após a vitória do Rio Branco por 2 a 1 no sábado, 19, contra o Independente do Pará, o Imperador e o Galo do 2º Distrito entraram em campo neste domingo, 20.

O Galvez, campeão acreano, decepcionou. Mesmo jogando em casa, o time acreano sentiu muito os desfalques e foi goleado pelo Fast do Amazonas por 5 a 1. Cerca de 10 jogadores do Galvez ficaram fora do jogo. Alguns lesionados, outros que ainda não foram regularizados e até um que postou positivo para Covid-19 nos testes obrigatórios feitos um dia antes da partida.

Os gols do time amazonense foram marcados por Charles, duas vezes, Geraldo, Daivison e Bernardo. O único gol do Galvez foi marcado Wanderson.

Já o Atlético foi bem melhor. Mesmo jogando fora de casa, a equipe acreana arrancou um empate contra o Ji-Paraná, de Rondônia, no estádio Biancão. A chuva forte deixou o campo de jogo bem prejudicado. O time acreano saiu atrás do placar no primeiro tempo, quando Kabrine marcou para o time rondoniense. Na segunda etapa, logo no inicio, com um minuto de partida, Willian empatou o jogo de cabeça, após cobrança e escanteio.

Após a primeira rodada a classificação do Grupo 1 do Brasileirão Série é a seguinte:

Fast (AM) – 3 pt

Bragantino (PA) – 3 pt

Rio Branco (AC) – 3 pt

Atlético (AC) – 1 ponto

Ji-Paraná (RO) – 1 ponto

Independente (PA) – 0

Vilhenense (RO) – 0

Galvez (AC) – 0