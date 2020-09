Juiz propõe assinatura contra as fake news nas eleições 2020

O conselheiro político do governador Gladson Cameli, Moisés Diniz, usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 21, para pôr panos quentes em um possível atrito entre o governador Gladson Cameli e o secretário de saúde, Alysson Bestene. A publicação de Diniz foi feita logo após ac24horas disponibilizar reportagem que retrata a falta de autonomia do gestor da saúde para tomar decisões e nomear pessoas de sua confiança.

O articulador político relatou as dificuldades de gerir o sistema de saúde pública no Acre e atenuou a burocracia, as distâncias, falta de profissionais de ponta e de equipamentos milionários. “Gladson Cameli pegou um sistema complexo e debilitado. E, no segundo ano, enfrenta uma violenta pandemia. Alysson Bestene, sob o comando de Gladson Cameli, não deixou Rio Branco virar uma Manaus ou Belém, multiplicou por quatro a quantidade de UTIs”, argumentou.

De acordo com Diniz, Alysson ajudou Gladson a construir dois hospitais de campanha permanentes, entregou a verticalização do Pronto-Socorro, a UPA de Cruzeiro do Sul e está recuperando e modernizando o nosso sistema de saúde. “Vamos sair dessa pandemia, com um sistema de saúde mais moderno, mais humanizado, mais abrangente e com servidores mais valorizados. As dificuldades vão passar e a saúde pública vai melhorar ainda mais. Gladson e Alysson não são só correligionários, são amigos também”, frisou.