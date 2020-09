Motociclista dorme na moto, colide contra palmeira e morre na Amadeo Barbosa

A unidade de prevenção do Hospital de Amor de Rio Branco anunciou recentemente a entrada na segunda etapa do processo de retomada dos atendimentos presenciais, suspensos em razão da pandemia do novo coronavírus.

A primeira fase do retorno dos atendimentos, de acordo com a direção do hospital, foi a chamada das pacientes que realizaram exames antes da paralisação e que apresentaram alterações para a realização de novos exames e início dos tratamentos.

Agora, a unidade volta a realizar os exames de PCCU – preventivo do câncer do colo do útero – e Mamografia de Rastreamento. Com 20 vagas pela manhã e 20 vagas pela parte da tarde para cada uma das modalidades.

Para ter acesso aos exames, as pacientes devem se enquadrar nos critérios de idade, que são: PCCU (25 a 64 anos) e Mamografia (40 a 69 Anos). Para isso, é necessário apresentar cópias do RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.

O endereço do Hospital de Amor em Rio Branco é rodovia Via Verde, N° 3013 , bairro Amapá. O funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 7:00 às 17:00. Sem intervalo para almoço. Contato telefônico para informações é: 68-3213-5508.

Em virtude do quadro de pandemia, o hospital está adotando medidas extras de prevenção que se somam às condutas de biossegurança que a instituição já possui com o objetivo de proteger tanto os profissionais quanto as pacientes.

Algumas dessas medidas são:

✅ A paciente deve ir ao atendimento de máscara de sua casa (uso obrigatório, determinado pelo decreto 1.880/2020);

✅ Não levar acompanhante. Nos casos estritamente necessários, este deve estar de máscara e seguir os mesmos protocolos que a paciente, com relação às medidas de prevenção.

✅ Evitar cumprimentos como beijos, abraços e apertos de mãos.

✅ Evitar tocar as mãos em superfícies e depois tocar na boca, nariz e olhos;

✅ Quem estiver apresentando sintomas de gripe, como febre ou tosse, ou teve contato com pessoas com estes sintomas, deve remarcar o atendimento.

Queda nas arrecadações

Outro desafio que o Hospital de Amor enfrenta é a retomada das arrecadações, quase que totalmente inviabilizadas pela pandemia. De acordo com o analista de captação de recursos da instituição, Flávio Richetti, o déficit com relação ao que foi levantado no ano passado chega a R$ 9 milhões.

Grande parte do orçamento do HA é obtida nos leilões e shows que revertem o dinheiro para as unidades do hospital, mas que foram suspensos ou adiados por conta da quarentena. Neste domingo, 20, a partir das 14 horas, o hospital realiza um leilão virtual de gado por meio da internet, no canal da leiloeira Esteio Leilões no YouTube.