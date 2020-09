Esposa mata marido com facada no pescoço após discussão durante bebedeira em residência no Calafate

Uma bebedeira entre família terminou com Adriano Magalhães do Nascimento, de 31 anos, morto com um golpe de faca no pescoço na madrugada deste domingo, 20, em uma residência localizada na rua Jerusalém, no Conjunto Laelia Alcântara na região do Calafate em Rio Branco. A autora do crime foi a própria esposa da vítima.

De acordo com informações da Polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Adriano e sua esposa Rosilda Souza da Silva, de 31 anos, estavam em casa, numa bebedeira entre família, quando começaram uma briga. A mulher correu na para fugir do marido, tomou posse de uma faca e quando Adriano se aproximou ela desferiu um golpe que atingiu o pescoço do marido.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram Adriano ao Pronto Socorro de Rio Branco, mas a vítima não resistiu ao ferimento e morreu no hospital.

A Polícia Militar esteve no local e prendeu Rosilda. A mulher foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.