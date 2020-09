Goleiro acreano Weverton é 3º goleiro mais convocado por Tite

O Senac Acre lançou na sexta, 18, edital para 18 vagas gratuitas para o curso Técnico em Estética. O processo seletivo é destinado ao preenchimento de vagas do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que tem como objetivo promover a inclusão social de pessoas de baixa renda. As inscrições acontecem somente pela Internet, de 18 a 21 de setembro, por meio do link psg.ac.senac.br/PSG/ EscolherCursoV2.aspx

A primeira convocação ocorrerá no dia 22 de setembro e o início das aulas no dia 28, que são remotas enquanto durar a pandemia.

“As aulas, a princípio, serão on-line, mas assim que for liberado o retorno normal das atividades do Senac Acre, as aulas passarão a ser presenciais em nossa unidade do bairro Bosque, modalidade temporariamente suspensa devido a pandemia”, explicou Evandro Araújo, coordenador de programas sociais e projetos estratégicos do Senac Acre.

Os cursos ofertados por meio do PSG, que tem por objetivo garantir o acesso à educação profissional de qualidade a população de baixa renda, ou seja, pessoas cuja renda familiar mensal por pessoa não ultrapasse dois salários mínimos.

Os candidatos a essas vagas devem atender aos requisitos do curso, que são ter 18 anos de idade e cursando, no mínimo, o 2º ano do ensino Médio.

O curso Técnico em Estética tem uma duração de 1.200 horas e habilita o profissional para realiza avaliação, procedimentos de estética facial e corporal, além de orientar acerca dos cuidados específicos, incluindo a terapia capilar. Este pode atuar em organizações privadas, do terceiro setor, em seu próprio negócio e presta serviços tanto domiciliares, como em salões e institutos de beleza, spas, hotéis, cabines de estética, cruzeiros marítimos, academias, condomínios, clínicas médicas, estéticas e outros serviços de saúde, incluindo os que integram ações coletivas e sociais.