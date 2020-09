Comerciantes do Acre já contrataram R$ 27 milhões em linhas de crédito na pandemia

Até a última semana, mais de R$ 2 bilhões em linhas de crédito contra a covid-19 foram contratados por pequenos comerciantes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os recursos emergenciais fazem parte dos Fundos Constitucionais de Financiamento (FNO, FNE e FCO) e têm o objetivo de reduzir os impactos econômicos causados pela pandemia. No total, desde abril, foram disponibilizados R$ 6 bilhões pelo Governo Federal para as três regiões. Os recursos são administrados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e concedidos pelos bancos do Nordeste, da Amazônia e do Brasil.

Os estados nordestinos são os que têm mais recursos disponíveis: R$ 3 bilhões. Eles também foram os que mais captaram até o momento. São R$ 1,69 bilhão concedidos a empresários da região, o que representa 56% do total. No Norte, para onde foram disponibilizados R$ 2 bilhões, os financiamentos somaram R$ 225,7 milhões, enquanto no Centro-Oeste já foram contratados R$ 94,1 milhões de R$ 1 bilhão disponível – sendo que as contratações na região só começaram em meados de junho

Capital de giro

A maior parte dos contratos firmados são para a modalidade ‘Capital de Giro’, que garante até R$ 100 mil por beneficiário. Foram R$ 1,49 bilhão para empreendedores do Nordeste, o que representa 88,1% do valor disponibilizado até o momento. No Norte, os financiamentos somam R$ 205,3 milhões nesta categoria, o equivalente a 93,4% do total cedido pelo FNO Emergencial.

Já no Centro-Oeste, todo o valor captado foi para atender à finalidade de capital de giro para os pequenos comerciantes. Os recursos podem ser utilizados em despesas de custeio, manutenção e formação de estoque e, ainda, para o pagamento de funcionários e contribuições e despesas diversas com risco de não serem honradas por conta da redução ou paralisação da atividade produtiva.

Os fundos constitucionais também disponibilizam outra linha voltada a investimentos, que podem chegar até a R$ 200 mil por contratante. No Nordeste, foram contratados R$ 197,2 milhões, enquanto outros R$ 20,3 milhões foram acessados no Norte.

Acre realizou 317 financiamentos até agora

Os empreendedores dos sete estados do Norte já captaram R$ 225,7 milhões em 2.932 financiamentos realizados pelo FNO Emergencial. Lideram o volume de contratações o Pará, com R$ 74,6 milhões em 986 financiamentos; Rondônia, com 575 operações e R$ 43,7 milhões para investimentos; Tocantins, com 479 contratos e R$ 35,8 milhões em recursos; Amazonas, onde 433 operações movimentaram R$ 34,5 milhões; e Acre, com 317 financiamentos que somaram pouco mais de R$ 26,8 milhões.

No Amapá, empreendedores contrataram R$ 5,5 milhões em 72 operações crédito. Já em Roraima, os 70 financiamentos formalizados somam investimentos de R$ 4,6 milhões.

Assim como no Nordeste, o setor de comércio e serviços foi o responsável pela maioria das contratações do FNO Emergencial: R$ 209 milhões. Na sequência, aparecem atividades industriais, com R$ 15,9 milhões contratados; e a agroindústria, com aporte de quase R$ 500 mil.