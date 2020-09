Acre diminuiu mais de 30% casos de covid-19 e mortes caíram em mais de 40% em setembro

Na tarde desta sexta-feira, 18, durante a 7ª coletiva de imprensa realizada pelo governo do Acre e membros Comitê do Pacto Acre sem Covid, anunciou que todas as regiões do Estado se mantém na Bandeira Amarela na classificação de risco da pandemia do novo coronavírus. Apesar de alguns indicadores terem apresentado melhora, o cenário geral continua o mesmo, fazendo com que o Acre não migre para a Bandeira Verde.

O ac24horas fez um cálculo comparativo do início deste mês de setembro com o mesmo período do mês anterior. A conta comprova o que tem acontecido ultimamente. Apesar do número ter diminuído, existem variações que mostram que ainda é preciso incentivar a prática do isolamento social, manter as medidas de distanciamento social, quando possível, sob risco dos casos voltarem a aumentar, o estado ser obrigado a regredir no nível de classificação e medidas como o fechamento de determinadas atividades comerciais tenham que ser novamente implementadas.

Os números comparam a incidência da doença e de óbitos nos primeiros 18 dias do mês de setembro em comparação ao mesmo período de agosto.

Os números mostram que o aparecimento de novos casos neste intervalo de tempo entre os dois meses houve uma redução de 31%. De 1º a 18 de agosto, o Acre teve o registro de 3.063 novas pessoas infectadas, o que representa um média diária de novos casos de 170,2. Já em setembro, este número caiu para 2.102 novos casos nos primeiros 18 dias. Isso significa que 116,8 novas pessoas se infectam pelo novo Coronavírus diariamente neste mês.

Já a redução do número de mortes foi ainda maior e chegou a 43,33%. Em agosto, nos 18 primeiros dias, foram registradas 55 vítimas fatais da doença. Uma média de 3 óbitos diários. No mesmo período deste mês, o Acre contabilizou 31 mortes, o que representa uma média de 1,7 mortes por dia.

É importante lembrar que o Comitê leva em conta outra variáveis para decidir o nível de classificação do estado como isolamento social; notificações por síndrome gripal; novas internações por síndrome respiratória aguda grave; novos casos confirmados de covid-19; novos óbitos por covid-19; ocupação de leitos clínicos por pacientes com coronavírus e ocupação de leitos de UTI por pessoas acometidas pela covid-19.

Até a sexta-feira, 18, o Acre tinha registrado 26.942 contaminados e 647 óbitos pela pandemia.