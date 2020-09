Município e Estado realizam operação gota em comunidades de difícil acesso

As obras em Cruzeiro do Sul estão a todo vapor. A prefeitura está atuando com 10 frentes de serviço em várias localidades da cidade, na zona urbana e rural. Na manhã desta quinta-feira (17) o prefeito Clodoaldo Rodrigues, acompanhado do secretário de Obras Mauri Barbosa, o Sinhor, visitaram as principais ruas que recebem as ações.

Na rua Pará, no bairro do Telégrafo, e na rua Pocedônio Rodrigues, no Remanso, a Secretaria de Obras está realizando a recuperação do acesso, como ainda a instalação de bueiros e sarjetas. Outro local visitado pelo gestor foi a Rua Djalma Dutra, no bairro da Escola Técnica, onde as máquinas trabalham na abertura do acesso. O Prefeito Clodoaldo esteve ainda na Rua Antônio Costeira, no bairro João Alves, que estava com o tráfego obstruído há quase dez anos. No local, a prefeitura está recuperando todo trajeto.

“Hoje estamos visitando os trabalhos realizados na cidade. Essa rua no João Alves era um desafio, onde não mexiam há mais de 09 anos, soubemos até mesmo de um estupro que ocorreu nesta localidade. Aqui próximo estamos recuperando a Avenida Cultural, na frente do Teatro dos Náuas, e esta via proporcionará acesso de forma mais fácil, e principalmente, proporcionando benefícios para várias famílias”, destacou o prefeito Clodoaldo.

O secretário explicou que as equipes de serviço foram ampliadas, por determinação do prefeito, para que possam aproveitar o período sem chuvas para executar e concluir o maior número possível de obras.

“Temos que correr contra o tempo como o prefeito determinou. Teremos que trabalhar dia e noite para concluir os serviços, principalmente os que já estão em andamento. Nosso objetivo é oferecer trafegabilidade em todos esses locais que já foram iniciados os trabalhos”, enfatizou o secretário.

O prefeito destacou ainda que as frentes de serviço realizam inúmeros trabalhos, dentre eles: reabertura de ruas, recuperação, serviços de drenagem, recapeamento, asfaltamento e tapa buracos. Segundo ele, a gestão,junto com a equipe de planejamento, está concluindo projetos para buscar recursos em Brasília, com os parlamentares, e também parcerias com o governo do estado.

“Estamos fazendo tudo que é possível, buscando recursos com governo do estado, com nossos parlamentares, e já estamos encaminhando projetos para Brasília. Se tivermos os recursos financeiros e o tempo nos ajudar ainda faremos muitas coisas na nossa cidade”, finalizou Rodrigues.

Este slideshow necessita de JavaScript.