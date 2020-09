Motoqueiros armados sofrem acidente ao avançar sinal e colidir em carro

A Conecta Sebrae – Agrolab Amazônia é a maior feira online voltada para o agronegócio, organizada pelos Sebraes dos estados que compõem a Amazônia Legal. No Acre, além do Sebrae, o evento conta com parcerias do Governo do Estado, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), e das Federações da Indústria (FIEAC) e da Agricultura e Pecuária (FAEAC). A feira acontece de 22 a 24 de setembro, gratuitamente, em um ambiente 100% digital, gamificado, e em plataforma 3D.

A proposta surgiu junto ao aumento do uso de ferramentas digitais em propriedades rurais, e busca auxiliar na expansão dos mecanismos de inovação e tecnologia da produção. A feira visa promover negócios entre empresas, além do compartilhamento de conhecimentos no âmbito da cadeia do agronegócio na Amazônia.

Durante o evento haverá estandes virtuais para exposição de empresas, produtos, marcas e tecnologias para o meio rural, apresentação de um conjunto de palestras, fóruns e debates sobre temas de importância para o agronegócio na Amazônia, leilões de gado e rodadas de negócio de diversos produtos do agronegócio.

Na Agrolab Amazônia os participantes irão sentir como se estivessem dentro de uma feira presencial, podendo interagir com expositores por meio de chats, ver imagens de produtos, assistir a vídeos e ler documentos como catálogos e folders comerciais, assistir palestras e debates. Tudo isso de forma remota usando um computador pessoal, celular ou tablet.

Para fazer uma inscrição, basta acessar https://agrolabamazonia.com/.