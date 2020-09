Edvaldo diz que história vai cobrar Socorro e Perpétua detona: “que ela não adquira síndrome de estocolmo”

Foto: ac24horas/Sérgio Vale

Membros do PT, PSOL e PCdoB oficializaram na manhã desta sexta-feira, 18, a aliança que apoiará os nomes de Daniel Zen, como candidato a prefeito de Rio Branco, e Claudio Ezequiel, como candidato a vice. A união ocorre após PCdoB ser rifado 30 minutos antes da convenção que chancelaria a candidatura de Socorro Neri (PSB) na última segunda-feira, 14, após o governador Gladson Cameli demonstrar insatisfação com os comunistas no palanque. Aliás, o desligamento do PCdoB da aliança com PSB, PV, Podemos, PV, PROS e Democratas foi o assunto que norteou a entrevista coletiva realizada na Sede do PCdoB, no bairro da Capoeira.

Para o presidente municipal do PCdoB, Márcio Batista, a sigla adere de “corpo e alma” a coligação PT/PSOL destacou que aliança não é um projeto de poder. “É uma adesão de corpo e alma a coligação PT/PSOL. Essa posição prevaleceu com muita naturalidade. Se é verdade que num primeiro momento não era o arco de aliança que não fazíamos parte, era por questões pequenas. Divergências que foram tratadas pela porta da frente. Tanto que nas primeiras conversas o PT e PSOL entenderam a nossa decisão, mas sempre deixaram as portas abertas. Nós fazemos oposição ao governo Gladson e ao governo Bolsonaro e isso não teria nenhum problema em realinhamos.É uma aliança programática, não é um projeto de poder. Não existe nada da velha política, das rasteiras”, disse o dirigente.

Uma das principais lideranças comunistas no Estado, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) revelou que o PCdoB foi rifado da aliança com Socorro 30 minutos antes das eleições e afirmou que a candidatura do PSB “foi pintada de azul”.

“Nunca integramos uma aliança que escondemos bandeiras. O governador Gladson Cameli cruzou o rio para apoiar Socorro Neri, mas nas últimas duas semanas ele veio impor uma agenda conservadora, o método da truculência política , O marketing que manda no núcleo tinha que pintar a candidatura da prefeita de azul. E o PCdoB estava no caminho. Houve resistência por parte da prefeita, por parte de Jenilson e César Messias, mas eles [governo] e eles foram apertando a porca. Querem transformar essa eleição de quem é mais conservador. Essa é a disputa que querem construir”, disse Magalhães.

O parlamentar revelou que assessores do governador foram escalados para dar recado. “Quero prestar a solidariedade para quem cumpriu esse papel. E na última hora, meia hora antes, antes da convenção, veio o método, se os comunistas aparecem na convenção, nós estamos fora. E nós ali aguardando pra ver até onde ia a resistência ia. A prefeita capitou e o PSB se encontrou constrangido. Estamos aqui pra dizer que causa não se negocia, princípios a gente não negocia. Na primeira curva, a história cobrará como sempre faz”, pontuou Edvaldo reforçando que PCdoB vai apoiar Daniel Zen “sem recuar, sem cair e sem temer”.

O presidente do PT no Acre, Cesário Campelo Braga, afirmou que o Projeto que Jorge Viana, Raimundo Angelim e Marcus Alexandre iniciaram não tiveram continuação por parte de Socorro.

“Nós começamos a construção em divergências, mas com o objetivo era o mesmo. Nós tínhamos um programa para apresentar para Rio Branco que rendeu frutos na história através do Jorge, do Angelim e do Marcus. O nosso programa foi abandonado assim que o Marcus saiu candidato ao governo. Somente PT, PSOL e PCdoB tinham condições de manter esse programa, essa história positiva. Sempre mantivemos o diálogo com o PCdoB e quero ressaltar para vocês, Edvaldo, a casa de vocês é aqui”, bradou o petista.

A deputada federal Perpétua Almeida foi a mais ácida em seu comentário com relação ao constrangimento que envolveu PCdoB, o PSB de Socorro Neri e o governador Gladson Cameli. “Eu acredito que Deus escreve certo por linhas tortas. Nada acontece por acaso. Era necessário esse desencontro. Alguns chamam de punhalada, outros de sequestro. Eu só não quero que a candidata adquira a síndrome de estocolmo, que se alie ao sequestrador”, disse a parlamentar se referindo a uma doença psicológica aleatória onde a vítima tenta se identificar com o seu raptor ou até mesmo de conquistar simpatia.

Abraçado por comunistas e psolistas, o candidato da aliança, Daniel Zen, afirmou está muito feliz com adesão comunista. “Vocês são nossos irmãos e vamos lutar para vencer essa eleição contra o que está imposto aí”, disse.