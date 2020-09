Conselheiro acusado de abuso sexual a adolescente se apresenta e é preso pela polícia

O conselheiro tutelar Antônio Alexandre Gomes Neto, acusado da prática de crime sexual contra adolescente, foi preso na delegacia de Porto Acre na manhã desta sexta-feira, 18, após se apresentar ao delegado Nilton Boscaro.

O acusado foi procurado em dois endereços nessa quinta-feira, mas não foi encontrado. Ao se apresentar, a autoridade policial cumpriu o mandado de prisão temporária contra Alexandre.

Um dos inquéritos investiga o conselheiro tutelar por crime sexual contra uma adolescente de apenas 13 anos de idade.

Além da investigação na esfera criminal, a prefeitura de Porto Acre, por meio de um decreto do prefeito Bené Damasceno, publicado no Diário Oficial do Estado no último dia 26 de agosto, instaurou processo administrativo para apurar a conduta do conselheiro tutelar que teria atentado contra o direito da criança e do adolescente.

A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) é composta pelos servidores Jaqueline do Nascimento Dias Nogueira, Maricilda Silva Rocha e Marcelo Pereira Luiz. De acordo com Jaqueline, presidente, praticamente todos os envolvidos, inclusive o acusado. O prazo para que a comissão apresente um relatório sobre o caso e decida pelo afastamento cautelar de Alexandre termina na próxima segunda-feira, dia 21. Com a prisão do acusado, o que leva a crer que a polícia possui indícios da materialidade do crime, a tendência é que a comissão aposte pelo afastamento.