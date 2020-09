Colono é atingido com tiro de escopeta nas costas em frente de casa, em Porto Acre

O colono Cleison de Souza Sussuarana, de 44 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser ferido com um tiro nas costas na noite dessa quinta-feira, 17, em frente de sua residência. O crime aconteceu no Projeto de Assentamento Tocantins, situado na Vila do V, no município de Porto Acre, no interior do Estado.

De acordo com informações da família, Cleison estava com uns amigos em sua casa. Na saída, ao deixá-los no portão, durante o fechamento do portão, virou as costas uma pessoa não identificada e, como estava no escuro, esta efetuou um tiro de uma escopeta na direção de Cleison.

A vítima foi atingida nas costas. Mesmo ferido e para não receber outro tiro, o colono conseguiu correr para dentro de sua casa. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Familiares acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Policiais Militares estiveram no local e fizeram patrulhamento na região em busca de encontrar o autor do crime, mas ninguém foi preso. A tentativa de homicídio contra o colono será investigada pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Porto Acre.