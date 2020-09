Polícia prende acusados de invadir o Imac e outro por receptação de notebook furtado

Imagens de câmeras de segurança fizeram com que a Polícia Civil do Acre conseguisse identificar os autores da invasão e furto na sede do Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac), em Cruzeiro do Sul. O caso aconteceu na última terça-feira, 15, e os suspeitos presos em flagrante, ainda com os equipamentos furtados.

Uma terceira pessoa foi presa pelo crime de receptação. O acusado havia comprado um notebook de propriedade da instituição, segundo a equipe de investigadores do Departamento de Investigação Contra o Patrimônio (DPATRI).

De acordo com o delegado Geremias Ferreira, a investigação deve continuar no sentido de identificar outras pessoas envolvidas no crime. Ainda de acordo com o delegado, a investigação apontou que os envolvidos participaram de outros crimes com o mesmo “Modus Operandi” o que pode ocorrer na solução de vários outros crimes cometidos pelos investigados.