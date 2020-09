Nota do Colégio Militar Tiradentes no Ideb é de 6,0 e fica acima da média nacional

O Colégio Militar Tiradentes, da Polícia Militar do Acre (PMAC), conseguiu alcançar 6 pontos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em relação aos dados de 2019 e, assim, ficou acima da média nacional no ensino fundamental II, que ficou em ficou em 4.9. Tais séries abrangem do 6º ao 9º ano. Nesse quesito, o estado do Acre ficou em 4.8.

A Instituição Educacional Militar afirma que o resultado é fruto de uma metodologia de ensino com base na disciplina, na valorização do civismo e dos valores morais e éticos. “O índice é uma vitória, pois estamos trabalhando com um pensamento de fazer a diferença e de contribuir cada vez mais com a educação do nosso estado e o resultado é satisfatório”, disse ao Notícias do Acre o major PM Agleison Alexandrino, diretor do Colégio Militar Tiradentes.

O Ideb foi criado no ano de 2005 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), e possui como objetivo medir a qualidade do aprendizado do ensino básico no país.